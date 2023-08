"R-Invasati, tutti pazzi per le piante": torna la giornata dedicata agli amanti del verde

TRIESTE - Sabato 26 agosto, nel giardino di piazza Hortis, torna l'appuntamento dedicato agli amanti del verde. Dalle 11:00 alle 19:00, la manifestazione "R-Invasati, tutti pazzi per le piante" vi aspetta per una giornata all'insegna del giardinaggio e dell'orticoltura. Promossa da Bioest, la manifestazione è pensata come un momento di incontro, confronto e scambio di esperienze e materiali tra giardinieri amatoriali e appassionati di tutte le età.

Programma ricco e variegato

Per l'occasione, l'Associazione il Ponte curerà una serie di giochi tradizionali come porton e campana, mentre il furgone libreria "Drago zio Giò - libribelli" offrirà letture e musica per rendere l'atmosfera ancora più piacevole. Ma non è tutto: la giornata sarà arricchita da vari laboratori, scambi di semi e piante (flowercrossing e semebaratto), letture tematiche, visite guidate e molto altro ancora. L'ingresso all'evento è gratuito