Raduno di vespe a Trebiciano: partecipanti da tutta Europa, musica e grigliate (PROGRAMMA)

TRIESTE - Al via il 22esimo raduno internazionale del Vespa Club Trieste e Gatti Randagi, un raduno importante perché ricorre il 75° anniversario della Fondazione del Club, uno dei primi Vespa Club di tutta Italia. L'appuntamento è per questo weekend (da venerdì 25 a domenica 27 Agosto) a Trebiciano, presso il campo sportivo. La manifestazione, che ha il patrocinio del comune di Trieste, da anni raccoglie centinaia di partecipanti che provengono da tutta Italia e dall'estero (Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Ungheria ecc.). Un'occasione di incontro tra appassionati e possessorri del più famoso scooter italiano e un luogo di festa aperto a tutti coloro che hanno voglia di ballare in pista con gruppi che suonano dal vivo o con i pezzi selezionati dai vari dj set, ma anche semplicemente a chi vuole mangiare una buona grigliata bevendo qualche birra in compagnia. Il club, come ogni anno, organizzerà visite guidate della città e del Carso per i vespisti "foresti" per far loro apprezzare le bellezze del territorio. Inoltre, da questa edizione, il club ha organizzato un servizio di bus navetta per permettere a chiunque lo desideri di raggiungere Trebiciano dal centro città.