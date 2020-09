Torna la Rampigada Santa, ma in edizione "virtuale"

La nona edizione della Rampigada Santa non si potrà svolgere come consuetudine dal vivo sabato 19 e domenica 20 settembre 2020 a causa delle norme anti contagio, e propone un'edizione "virtuale". Si tratta della crono-scalata a piedi, in bicicletta o in entrambe le discipline, dell'erta cittadina di Scala Santa, 2.050 metri di lunghezza interamente pavimentati in pavè con pendenza media del 16,2%.

"Abbiamo incrociato le dita, fatto tutti gli scongiuri possibili ed immaginabili, ma alla fine non sono bastati - spiegano gli organizzatori di SPIZ Associazione di Promozione Sociale - Ovviamente questo non dipende da noi ma dalle restrizioni di legge dovute alla pandemia di SARS-CoV-2 e relativa patologia (Covid-19) che hanno imposto una lista di obblighi, protocolli e adempimenti talmente vasti da trasformare un'organizzazione fattibile per un'associazione piccola come la nostra in una rischiosa avventura troppo dispendiosa sia in termini economici che di forza lavoro - peraltro tutta volontaria. Altro che Scala Santa da scalare, un vero e proprio Everest".

Spiz propone quindi "una sfida a colpi di video, minispot a favore della mobilità sostenibile, o perle di elogio alla fatica sulle proprie gambe. La mobilità sostenibile è faticosa? La fatica mobile è sostenibile? La sostenibilità faticosa è mobile? Bon! No importa! La Rampigada Santa è una dimostrazione estrema di mobilità sostenibile perché il suo motto dice che "Se se pol andar su de là a pie e in bici... se pol andar a pie e in bici per tuto!" Vogliamo sapere, ma soprattutto vogliamo vedere, 30 secondi del tuo "là". Rispettando la regola aurea che recita "No farse mal & No far dani!" gira un video della tua Scala Santa, oppure della tua dimostrazione estrema di mobilità sostenibile, o della tua fatica sostenibile, o dell'impegnativa salita che hai vicino a te, e mandalo alla pagina Facebook della Rampigada Santa entro mercoledì 30 settembre 2020".

La lunghezza massima è di 30 secondi circa, ovviamente rispettando se stessi, la legge e il codice della strada, altrimenti il video non verrà pubblicato.

