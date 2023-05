Il film dell'omicidio Rasman all'Ariston, ecco "Un nemico invisibile"

"La famiglia Rasman cerca giustizia per Riccardo, disabile mentale ucciso brutalmente dalla Polizia per futili motivi. I due anziani genitori e la sorella Giuliana provano inutilmente ad affrontare le istituzioni e dare un senso a questa mancanza, restando circondati dall’indifferenza". Il tour di "Un nemico invisibile", documentario scritto e diretto da Riccardo Campagna e Federico Savonitto che racconta la storia dell'omicidio di Riccardo Rasman non poteva che iniziare dalla nostra città. La proiezione, alla quale saranno presenti gli autori, la sorella Giuliana e l'avvocato della famiglia Giovanni Di Lullo, si terrà venerdì 12 maggio al cinema Ariston, con inizio alle 20:30.

L'opera

"La vita dei Rasman, una famiglia di esuli istriani trapiantati nella periferia di Trieste, è sconvolta dall'ingiusto omicidio di Riccardo, un ragazzo con disabilità mentali, da parte della Polizia, che nel tentativo di arrestarlo lo comprime fino a provocargli un'asfissia. Per i genitori novantenni e la sorella Giuliana la blanda condanna inflitta ai poliziotti è insufficiente, ma nessuno sembra disposto a prestare loro ascolto. Nel tentativo di elaborare un avvenimento così incomprensibile si fanno strada teorie ed interpretazioni alternative che diano conto di tutte le ingiustizie subite. Dietro la morte di Riccardo potrebbe esserci lo stesso nemico che da anni ordisce piani per appropriarsi del loro terreno. La verità sfugge ad ogni tentativo di approfondimento, l’unico dato certo rimane una mancanza così lacerante da far desiderare la fine del mondo". Il film è stato prodotto da Takaità Film, co-prodotto da Purple Neon Lights e Kublai Film, e realizzato con il sostegno del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia Film Commission.