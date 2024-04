Rassegna musicale "Sv. Ciril in Metod" organizzata dall’Istituto Comprensivo “Vladimir Bartol"

TRIESTE - Presso l’Istituto Comprensivo “Vladimir Bartol« è attiva l’unica istituzione statale musicale in Italia, la scuola secondaria di I grada con percorso a indirizzo musicale “Ss. Cirillo e Metodio”, in cui l’insegnamento dello strumento musicale è materia curriculare. La scuola organizza da più di 20 anni una Rassegna musicale, che rappresenta un punto d’incontro di giovani musicisti, senza carattere competitivo.

Alla rassegna di quest’anno, giunta alla XXI edizione, parteciperanno quasi 200 allievi, esibendosi sia come solisti che in formazioni cameristiche e piccole orchestre. I giovani musicisti, iscritti nelle scuole Primarie e Secondarie di tutta la provincia di Trieste, della regione e della Slovenia, studiano musica presso diverse istituzioni, quali le scuole statali con percorsi a indirizzo musicale, la Glasbena matica, le scuole di musica slovene, il Conservatorio e privatamente.

I due pomeriggi dedicati alle esecuzioni si terranno lunedì 22 dalle 14.30 alle 19.30 e martedì 23 dalle 15 alle 18 presso la Scuola di via Caravaggio, 4, che in questi giorni si riempie di musica.

Una commissione, composta da indubbie personalità musicali, ascolterà i saggi e sceglierà esecutori e programma per il saggio finale, che si terrà mercoledì 24 aprile presso il Teatro Basaglia nel Parco di San Giovanni. Presidente della commissione è quest’anno il maestro fisarmonicista Denis Modrušan, e verrà affiancato dal contrabbassista Angelo Colagrossi e dal flautista Matteo Rühr.



La formula della rassegna, con il suo carattere non competitivo, permette l’incontro di allievi e insegnanti di diverse realtà, il saggio conclusivo permette la valorizzazione di allievi particolarmente meritevoli e e la composizione della commissione, ogni anno diversa, assegna premi e riconoscimenti diversi ogni anno perche’ a libera discrezione della commissione.