Uncinetto, serigrafia, scambio di vestiti: arriva il Re.fashion Fest

Il 16 settembre si terrá al Polo Giovani Toti il re.fashion fest, un evento ad ingresso libero dedicato alla moda sostenibile e ad esplorare cosa si vela dietro ai tessuti e accessori che compongono il nostro guardaroba. Organizzato dal Gruppo Locale di Greenpeace di Trieste e Trieste Senza Sprechi, e con il supporto dell’assessorato alle politiche per l’educazione e la famiglia con delega alle politiche giovanili, il re.fashion fest vuole aiutare a scoprire quei materali, tecniche tessili e progetti dedicati a rendere la moda più compatibile con l'ambiente ed i diritti umani.

Nell’arco della giornata del 16 settembre verranno coinvolti dei professionisti del mestiere per lo svolgimento di tre workshop creativi: upcycling, uncinetto e serigrafia e, durante tutta la durata dell'evento, la splendida terrazza del Polo Giovani Toti, attrezzata con un punto ristoro, ospiterà l’atteso e amato Swap Party, il mercatino dello scambio di abiti e accessori più volte proposto dai giovani organizzatori. Per approfondire il tema, inoltre, ci sarà una conferenza alla quale prenderanno parte delle realtà che operano nel campo della moda sostenibile ed etica, quali:

– Fashion Revolution Italia, rappresentata da Matteo Ward, movimento mondiale di attivisti uniti dal desiderio di rendere l'industria della moda più etica e trasparente.

– Anna Masiello fondatrice di R-Coat, brand che si focalizza sul riciclo degli ombrelli rotti convertendoli in capi d'abbigliamento.

– Lister Sartoria Sociale, cooperativa e sartoria sociale che confeziona articoli d'abbigliamento/accessori e prodotti d'arredamento sfruttando materiali inutilizzati e scartati

– Roberta Meola, designer di moda consapevole con focus sull’approccio dell’upcycling e del riuso

– Bottega del Mondo, associazione che propone la diffusione del commercio equo e solidale tra il sud e il nord del mondo

Infine, a partire dalle 20:00 la “parola” passerà alla musica e al djset di B-Taste. Re.fashion fest si svolgerà in data 16 settembre 2022 dalle 15:00 alle 23:00 al Polo Giovani in Via del Castello 3 e, in caso di maltempo, l’evento si svolgerà negli spazi interni.



Per maggiori informazioni si possono seguire i profili Facebook e Instagram di Trieste Senza Sprechi e del Gruppo Locale di Greenpeace di Trieste, o di scrivere alle seguenti mail gl.trieste@greenpeace.it e triestesenzasprechi@gmail.com.

Con il re.fashion fest di venerdì 16 settembre si giunge all’ultimo dei 10 appuntamenti del PGTSummer, il calendario di eventi promosso dall’Assessorato alle Politiche per l’Educazione e la Famiglia con delega alle Politiche Giovanili che da giugno anima, con il supporto di IMS International Music School, il Polo Giovani Toti, quartier generale del PAG – Progetto Area Giovani del Comune di Trieste.