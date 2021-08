Torna la regata Insiel, l'11 settembre la 16esima edizione

Si terrà sabato 11 settembre l’attesa edizione della regata Insiel, kermesse nata da un gruppo affiatato di dipendenti dell'omonima s.p.a. e portata avanti dall’associazione sportiva dilettantistica InsiVela. Nonostante l'incertezza che contraddistingue il periodo, gli organizzatori sono infatti riusciti a mettere in piedi l'evento per la 16esima volta, grazie al contributo della Società Triestina della Vela. Un risultato che premia gli sforzi e che legittima lo status di seconda regata del Golfo dopo la Barcolana per numero di imbarcazioni iscritte.



Come consuetudine, la regata Insiel è aperta a tutti i tipi di scafi con lunghezza superiore ai 5 metri. Le imbarcazioni saranno suddivise nelle seguenti classi: Maxi (lunghezza minima 16,01 metri), Zero (fra 16 e 13,51), Alfa (fra 12,01 e 13,50), Bravo (fra 11,01 e 12), Charlie (fra 10,26 e 11), Delta (fra 9.51 e 10,25), Echo (fra 8,76 e 9,50), Foxtrot (fra 7,81 e 8,75), Golf (fra 6,81 e 7,80) ed Hotel (fra 5 e 6,80). Potranno prendere parte anche Monotipi che costituiscono Classe (numero minimo di 3 imbarcazioni), nella fattispecie: Ufo 28, Meteor, Zero, Este 24 e Melges 24.



Saranno due i campi di regata. Il primo, riservato alle imbarcazioni della categoria “Senza Limiti”, sarà composto da un “bastone” e da un “triangolo” con primo lato a vento. Per quanto concerne il secondo, riservato alla flotta di regata “Vele Bianche”, avrà la classica forma a “triangolo” e prevederà che il primo lato venga percorso al vento.



Il bando di iscrizione si è ufficialmente aperto ieri; come già accaduto nella passata edizione, l’iter dovrà essere completato esclusivamente per via telematica entro le ore 12.00 di venerdì 10 settembre. La quota di iscrizione è di 35 euro. Sia la modulistica che il bando si possono scaricare anche sul sito della Società Triestina della Vela (www.stv.ts.it), oltre che su quello ufficiale della regata (www.regatainsiel.it).

