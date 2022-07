Sulla terrazza del Revoltella letture gratuite per i bambini

Il Servizio Musei e Biblioteche del Comune di Trieste informa che la Biblioteca d’arte Sergio Molesi del Museo Revoltella (via Diaz 27) propone per mercoledì 27 luglio alle ore 10.00 delle letture d’arte per bambini sulla terrazza panoramica del museo.Il tema sarà “Mondrian e i colori primari”. Al termine delle letture si scende nella Biblioteca d’arte, al secondo piano, per fissare con un disegno o un piccolo elaborato le impressioni prodotte dalle letture. Nell’ occasione sarà possibile anche curiosare nella sezione di libri d’arte per bambini della biblioteca e portarli a casa in prestito.

Età consigliata: 6-10 anni (non è prevista la presenza di un adulto)

Ingresso gratuito, max 10 bambini. Prenotazione obbligatoria: biblioteca.revoltella@comune.trieste.it