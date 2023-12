“Buon compleanno Svevo 2023”, al Revoltella va in scena “Le voci della Coscienza”

TRIESTE - Penultima giornata per il cartellone “Buon compleanno Svevo 2023”, promosso dal Comune di Trieste con il Museo Sveviano e le istituzioni culturali della città. Giovedì 21 dicembre, alle 20.30 al Museo Revoltella andrà in scena “Le voci della Coscienza”, di Gioia Battista, una produzione Caraboa Teatro da un’idea di Riccardo Cepach, con Mirko Soldano, Daniele Molino e Nicola Ciaffoni. L’azione teatrale prende avvio dal botta e risposta epistolare tra l’autore e l’editor Attilio Frescura, cui l’editore Cappelli nel 1923 aveva affidato il compito di dare qualche ritocco al romanzo. Si sviluppa così un dialogo a tre tra l'autore Italo Svevo, il personaggio protagonista Zeno ed il narratario della Coscienza, l'infido dottor. S. Il battibecco fra le diverse istanze narrative del romanzo e la continua sovrapposizione di punti di vista ricostruiscono con grande efficacia - ed ironia - la macchina narrativa del capolavoro sveviano, rendendo umanissima e vera la voce del pur sempre inattendibile Zeno Cosini. Sempre domani, 21 dicembre, chiude al Museo Revoltella di Trieste il convegno internazionale “I mondi di Zeno”, ideato e promosso dal Comune di Trieste – Museo Sveviano con le Università di Trieste, Oxford, Bologna e Udine. Fra i relatori e i moderatori alcuni dei massimi esperti sveviani contemporanei: la coscienza di Zeno ha travalicato i suoi stessi confini e ha finito per generare quello che oggi chiamiamo storyworld, un universo narrativo in espansione. È una galassia testuale che ruota intorno alla soggettività eccentrica di questo personaggio, al suo mondo interiore, alla sua voce, a quella dissociazione tra pensiero e azione che è uno dei nomi della modernità. È insomma il mondo di Zeno. Anzi, i mondi di Zeno, come titola il convegno che seguirà tracce specifiche di ricerca:

E a suggello del cartellone, venerdì 22 dicembre, alle 19.30 al Teatro Verdi di Trieste andrà in scena “Musica per Italo Svevo”, 8° Concerto della Stagione Sinfonica 2023. Sul podio il Maestro Enrico Calesso, che dirigerà l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, con Massino Gon pianoforte solista. Musiche di Giulio Viozzi (Musica per Italo Svevo per orchestra sinfonica), Robert Schumann (Concerto in la minore op. 54 per pianoforte e orchestra) e Gustav Mahler (Prima Sinfonia in re maggiore Titan).