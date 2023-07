Rimandato di dieci giorni il concerto di Omara Portuondo

TRIESTE - Slitta il concerto di Omara Portuondo: a causa di un problema di salute dell'artista la data del 3 luglio è stata spostata al 13 dello stesso mese, sempre al castello di San Giusto. Omara Portuondo, la star di "Buena vista social club", ha un'infezione e le è stato consigliato dal medico di prendersi alcuni giorni di riposo per guarire completamente prima di continuare il suo tour europeo. Pertanto gli organizzatori Vigna PR e Good Vibrations Entertainment sono costretti a posticipare la data in programma questa sera. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data. Eventuali rimborsi si potranno chiedere tramite il circuito d’acquisto entro il 10 luglio.

Il prossimo appuntamento con gli eventi al Castello di San Giusto sarà quindi domenica 9 luglio (ore 21:00), con protagonista una regina della musica italiana: Alice, in concerto con “Eri con me - Alice canta Battiato”, dove interpreterà le canzoni nate dalle numerose collaborazioni tra i due interpreti a partire dal 1980.