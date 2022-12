Roberto Bolle & Friends al Rossetti: aperte le prevendite

Torna al Rossetti Roberto Bolle, l'étoile della danza internazionale, con una nuova edizione del suo "Roberto Bolle & Friends" in un doppio appuntamento, il 25 e 26 aprile 2023. Una produzione di ArtedanzaSrl. La prevendita dei biglietti si apre giovedì 22 dicembre alle ore 11. Le date del nuovo gala sono state ufficializzate a pochi giorni dalla sesta edizione di “Danza con me” che vede Roberto Bolle protagonista della prima serata dell’anno, il primo gennaio, su Rai 1.

Il gala è in scena a Trieste per la settima volta dopo le edizioni che si sono susseguite dal 2006 al 2016 per finire nel 2019 con il “Roberto Bolle e i solisti del Teatro alla Scala”. Forte della sua straordinaria esperienza internazionale, della sua sensibilità e della sua passione, Roberto Bolle ha fatto del gala “Roberto Bolle and Friends” uno strumento culturale di promozione della danza e al contempo uno spettacolo di elevatissima qualità e raffinatezza artistica. Un susseguirsi di brani dalla diversa carica emotiva, che accostano periodi e scuole coreografiche anche distanti, dal classico al contemporaneo.

“Roberto Bolle and Friends” va in scena alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti alle ore 20.30 martedì 25 aprile e mercoledì 26 aprile. Per i biglietti in vendita dal 22 dicembre - con prezzi che vanno dai 44 ai 115,50 euro - si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti, agli altri consueti punti vendita del Teatro Stabile regionale, o di effettuare l’acquisto via internet sul sito www.ilrossetti.it. Informazioni anche al numero del Teatro 0403593511.