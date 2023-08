Natura e robotica: domenica torna Robotics, il festival di arte e tecnologia

TRIESTE - Si terrà al Magazzino 26 e al Museo Revoltella la quarta edizione di Robotics, il festival di arte e tecnologia organizzato dal Gruppo78, che esplora quest’anno le connessioni tra natura e robotica attraverso due mostre e un progetto di ricerca artistica. Dal 27 agosto e fino al 24 settembre il festival proporrà infatti, al Magazzino 26, una grande mostra collettiva, in coorganizzazione con il Comune di Trieste: “Natura Bio-robotica”, con alcuni tra i più innovativi artisti del panorama nazionale e internazionale. La mostra proporrà una serie di video-proiezioni, video-performance, installazioni, quadri e fotografie di artisti internazionali e artisti del Gruppo78 (Alizee Armet, Isabel Carafi, Pierpaolo Ciana, Emanuele Ciccone, Manolo Cocho, Olga Danelone, Bruna Daus, Cecilia Donaggio Luzzatto Fegiz, Fabiola Faidiga, Lucia Flego, Alessandro Fogar, Guillermo Giampietro, Cristina Lombardo, Lucio Perini, Paola Pisani, Ken Rinaldo, Giordani Rizzardi, Fabio Santarossa, Matteo Volonterio, Amy Youngs, Elisa Zurlo). Il Museo Revoltella ospiterà invece la personale di Quayola, artista italiano vissuto a lungo a Londra che trasforma la pittura, anche quella classica, in complesse composizioni digitali attraverso metodi computazionali. Completeranno il programma una peculiare performance internazionale, RHYZOMAS, che fonderà danza, ritmica e scultura, e la presentazione del volume “Zombie & Cyborg: il postumanesimo di Stelarc”, a cura di Maria Campitelli e Valentino Catricalà: è il primo saggio in lingua italiana (con testo inglese a fronte) dedicato al celebre body artist Stelarc, rappresentante storico delle sperimentazioni artistiche sul corpo umano in chiave meccatronica e cyborg, a cui in occasione di Esof2020 e della seconda edizione del festival Robotics il Gruppo78 ha dedicato un’importante personale al Magazzino 27. Tra gli eventi in programma anche due workshop a tema.Tutte le informazioni e il programma completo del festival su g78robotics.it.