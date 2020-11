Alla Rettori Tribbio "Romantiche armonie" di Annamaria Frisone

Sabato 31 ottobre con inizio alle 17, apre i battenti, alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste (piazza Vecchia 6), la mostra della pittrice Annamaria Frisone intitolata “Romantiche armonie”, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro.

Il mare è come la musica: contiene e suscita tutti i sogni dell’anima. Un pensiero espresso da Carl Gustav Jung nel testo “Ricordi sogni e riflessioni” e che ben si adatta al tema di questa nuova mostra di Annamaria Frisone.

Artista triestina, ha lavorato per trent’anni come insegnante e ad un certo punto della propria vita ha deciso che era giunto il momento di dedicarsi ad altro. È stato allora che ha preso in mano pennelli, tavolozza e colori, iniziando a dipingere con una forte carica emotiva unita ad una grande passione.

Di matrice realista, la Frisone rappresenta il suo mondo interiore con declinazioni espressive composte da una trama di linee armoniose, sinuose, accentuando un segno che non viene, per scelta personale, sfumato nei contorni, con il chiaro intento di creare una linea separatrice di piani e spazi differenti.

Fil rouge dell’evento è l’armonia: il suono, il ritmo, la musica del mare, si accordano intimamente alle personali sinfonie cromatiche della pittrice.

Nelle opere esposte, si percepisce anche un languore di sapore romantico, con momenti squisitamente evocativi di atmosfere ricche di fascino ed eleganza. Una narrazione di luoghi e momenti, dove il tempo è sospeso; dove, a volte, si ha la precisa sensazione di trovarsi immersi in un mondo epico narrato dall’animo dell’artista, quale affascinante fusione di ricordi, di viaggi, di reminiscenze storiche, sensazioni e sogni.

A partire dal 2017 la sua attività espositiva è divenuta più intensa. Si segnala la partecipazione a diverse manifestazioni collettive e mostre personali in ambito regionale, in particolare, a Trieste, Muggia, Monfalcone e Grado.