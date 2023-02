Musical, sul palco del Rossetti arriva “Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia”

Per la gioia dei più piccoli il Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia ospita - solo domenica 26 febbraio alle 11 - sul palcoscenico del Politeama Rossetti, un loro beniamino: il topino Geronimo Stilton, una star ormai, abituato a dividersi fra libri, cartoni animati e il teatro. Per puntare sempre più in alto, Geronimo diviene protagonista addirittura di un musical, e calcherà le scene cantando e avvincendo gli spettatori in una storia fantastica, che lo vede alle prese con gnomi, folletti e draghi: “Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia”.

Musica, colori, emozioni e personaggi curiosi

Lo show alterna momenti di puro divertimento a musica, colori, emozioni e personaggi molto curiosi. La trama vuole che Geronimo Stilton sia giunto finalmente a casa dopo una faticosa giornata di lavoro all’“Eco del Roditore”: a rendergli impossibile il meritato riposo è l’arrivo un gran temporale... la casa rimane al buio. Salendo in soffitta in cerca di un candelabro il topolino inciampa e sviene. Al risveglio si trova alle prese con un carillon decorato di pietre preziose e con una misteriosa pergamena: l’oggetto gli rivelerà una porticina ed una scala d’oro... Irresistibile per il curioso Geronimo, che ci si avventura scoprendo il Regno della Fantasia. Il primo incontro gli è molto utile: il ranocchio Scribacchius, con cui fa conoscenza, sa tradurre la misteriosa lingua in cui è scritta la pergamena e si scopre così che si tratta di una richiesta d’aiuto. Floridiana, Regina del Regno delle Fate, è messa in serio pericolo da Stria, la perfida Regina delle Streghe. Una nuova prova per l’intelligenza e il coraggio di Stilton!

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro “Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia” su licenza esclusiva Atlantyca Entertainment spa. Va in scena per la regia e sceneggiatura di Matteo Gastaldo, sulle musiche originali Fabio Serri ed è prodotto da All Entertainment.