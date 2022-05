La magia del Rossetti torna a Miramare: il programma

“Il Rossetti a Miramare. In una notte così…” Si rifà fin dal titolo a suggestioni shakespeariane l’edizione 2022 della rassegna estiva che nasce dalla collaborazione fra il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ed il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e che per più di un mese, fra il 16 luglio ed il 28 agosto, percorrerà - con diversi momenti e linguaggi teatrali - gli splendidi spazi di Miramare.

Quest’anno il programma si svilupperà fin dal tardo pomeriggio: sotto i maestosi alberi del Parco spettatori adulti e bambini potranno infatti divertirsi con il teatro delle marionette dei Piccoli di Podrecca. Nel momento delicato e poetico del tramonto - precluso solitamente ai visitatori che alle 19 normalmente devono uscire dal complesso di Miramare - inizieranno due spettacoli itineranti, occasione rara per godere della fusione fra la bellezza degli scorci naturali e l’emozione della prosa e della poesia. Mentre sarà la luce delle stelle - il 16 luglio alle 21.30 - a rendere ancor più magica l’inaugurazione della rassegna, nel nome della grande musica di Beethoven e in partnership con la Società dei Concerti di Trieste.

Il programma

È dunque un programma beethoveniano a inaugurare “Il Rossetti a Miramare. In una notte così…” sabato 16 luglio alle 21.30 nel piazzale del Castello. La serata, in partnership con la Società dei Concerti di Trieste per il “Progetto Beethoven”, vede protagonista l’Orchestra di Padova e del Veneto nella Sinfonia n.1 in Do maggiore op. 21 e nell’“Egmont”, in cui un intenso Fabrizio Bentivoglio darà voce all’eroe goethiano in una fusione perfetta di musica e prosa. La traduzione dal tedesco della drammaturgia è a cura di Silvia Pippìa. Al passaggio tra il mondo Classico e quello Romantico incarnato dalla Sinfonia, segue l’emozione dell’“Egmont” dove Fabrizio Bentivoglio, ammirato per la raffinata carriera teatrale, per i film di successo, darà prova di una rara sensibilità e passione musicale, recitando i testi drammaturgici che legano i quattro Intermezzi orchestrali, il brano per la morte di Chiaretta, il «melodramma» per il sogno di Egmont, la Sinfonia di vittoria ed i due Lieder di Chiaretta - fra le più belle liriche vocali mai scritte da Beethoven - che compongono la partitura.

Dal 19 al 31 luglio, alle 19.30 ritorna in un’edizione rinnovata “Shakespeare in the Park” a cura di Paolo Valerio, spettacolo che lo scorso anno ha registrato grande successo. Ne sono protagonisti Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Zoe Pernici, Maria Grazia Plos e Francesca Boldrin, Alessandro Colombo, Serena Costalunga, Giulio De Santi, Giacomo Faroldi, Radu Murarasu. I momenti musicali e coreografici sono a cura di Alice Lovrinic (danzatrice), Snezana Acinovic (violino) e Beatrice Tagliapietra (arpa).

Lo spettacolo propone un doppio itinerario: spaziale, perché il pubblico percorre gli incantevoli luoghi del Castello e del Parco di Miramare, e letterario, perché attraversa la produzione shakespeariana. L’Arciduca Massimiliano fece omaggio a Shakespeare inserendo nella biblioteca - accanto a quelli di Goethe, Dante e Omero - un suo busto. Ma proprio seguendo la pièce si percepisce come i suoi personaggi si incastonino perfettamente nel romantico Parco e nel Castello, dove appaiono palpitanti e veri la passione di Ofelia, il candore di Giulietta, l’impeto di Romeo, l’animo tempestoso di Amleto.

Novità dell’edizione 2022 sono i Piccoli di Podrecca, preziose marionette a filo, che il cividadese Vittorio Podrecca rese famose nel mondo a partire dal 1914. Il luogo deputato in cui incontrarle sarà il Belvedere presso il Castelletto dove dal 2 al 25 agosto alle 17, si assisterà “en plein air” ad alcuni numeri del loro “Varietà”. Adulti e bambini sono conquistati dalla perizia dei movimenti trasmessi alle piccole creature attraverso fili e bilancini e dall’ironia dei loro numeri surreali, musicali, divertenti, spesso ispirati alla cultura del Novecento. Alla fine di ogni spettacolo i marionettisti faranno provare al pubblico l’emozione e la difficoltà di animare una marionetta. La regia è di Barbara Della Polla con la collaborazione di Ennio Guerrato, i marionettisti sono Roberta Colacino, Gaia Mencagli e Giada Bigot, Sara Flego, Silvia Ponton.

Prima assoluta, il 18 agosto - e repliche fino al 28 sempre alle 19.30 - per “I segreti dei giardini dell’Arciduca” spettacolo scritto e diretto da Paola Bonesi e interpretato dagli attori di riferimento del Teatro Stabile Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Maria Grazia Plos e da Francesca Boldrin, Alessandro Colombo, Serena Costalunga, Giulio De Santi, Giacomo Faroldi, Radu Murarasu.

Lo spettacolo riflette sul rapporto che si crea fra un giardino ed il suo artefice, fra la meraviglia di Miramare e l’Arciduca che ne immaginò ogni angolo e lo concepì assieme al giardiniere di corte Jelinek che accoglierà i visitatori e li accompagnerà a scoprire le fascinazioni di quei luoghi, dove il tempo dismette il suo ticchettio in favore di un eterno presente. Ecco allora che nelle atmosfere fatate del Parco, complice la luce radente della sera, capiterà d’incontrare personaggi di un’altra epoca, desiderosi di raccontare le proprie storie, legate al principe poeta e navigatore, inseguitore di chimere d’oltremare, inventore di un giardino unico nel suo genere, quel principe che scriveva: «Oh, lascia- temi i miei silenziosi quieti sentieri, il viottolo nascosto nel bosco dei mirti. La cura della Scienza e delle Muse, è più dolce, credetemi, dello splendore dell’oro»

I biglietti

I biglietti per tutti gli spettacoli saranno disponibili a partire da martedì 17 maggio presso i punti vendita consueti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e sui circuiti internet. È fortemente consigliato l’acquisto in prevendita. Per la serata inaugurale il prezzo dei biglietti sarà di €25 (Intero) e €20 (ridotto); per “Shakespeare in the Park” e per “I segreti dei giardini dell’Arciduca” €15 (Intero) ed €12 (Ridotto). Per vedere I Piccoli di Podrecca, Interi €5 e Under 12 €3