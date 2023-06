Gli allievi della StarTs Lab portano sul palco del Rossetti “Caro Charles, parlatemi di Oliver”

TRIESTE - È forse la più fresca ed entusiasmante fra le tante produzioni del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, quella che ogni anno sgorga dalla passione e dall’impegno degli allievi dell’Associazione StarTs Lab, la scuola di teatro per giovani attori diretta da Luciano Pasini, che da sempre lavora in sinergia con il Rossetti. Nei mesi passati l’attenzione del direttore e regista dello spettacolo finale si è concentrata su uno dei classici per ragazzi più amati di sempre, “Oliver Twist” che è stato al centro delle riflessioni e del lavoro con i giovani allievi. Ne è nato un nuovo testo - a cura dell’attrice e autrice Elke Burul che fa anche parte dello staff dei docenti della scuola - dal titolo “Caro Charles, parlatemi di Oliver” che gli allievi restituiscono intrecciando i linguaggi della prosa alla musica e a tanta emozione.

Lo spettacolo esordisce sul palcoscenico della Sala Bartoli lunedì 5 giugno alle ore 19.30 e vi replica alla stessa ora, fino al 10 giugno: come da tradizione, “Caro Charles, parlatemi di Oliver” sarà programmato anche nella prossima stagione dello Stabile regionale e culminerà nella festosa mattinata al Politeama in cui gli allievi recitano per i loro coetanei, gli studenti delle scuole. Dopo una stagione di studi, i talentuosi ragazzi sono dunque pronti a misurarsi con un nuovo spettacolo: per alcuni di loro è la prima volta in scena, altri, “veterani” entrano con garbo e sicurezza nei personaggi del celebre romanzo dell’inglese Charles Dickens, uscito a puntate mensili sulla rivista “Bentley's Miscellany” a partire dal 1837, e divenuto subito avvincente materia teatrale: già nel nel 1838 infatti andò in scena al Pavilion Theatre di Londra.

«“Oliver Twist”, un grande classico della letteratura vittoriana» scrive Luciano Pasini «è stato rappresentato moltissime, volte , non si contano i film, i musical e le rappresentazioni teatrali. Sono convinto che non servisse un'ulteriore messa in scena tradizionale e così ho immaginato che per una volta fosse lo stesso autore a raccontare il proprio romanzo. Nel mio lavoro Dickens invita una nobildonna sua protettrice in un teatro per raccontarle il suo nuovo romanzo e ottenere i fondi per metterlo in scena. Nell’impresa viene aiutato dai personaggi del romanzo stesso che entrano ed escono dal racconto, cantano e suonano loro malgrado su richiesta della nobildonna che alla fine sarà entusiasta. Elke Burul che ha scritto il testo ha saputo tradurre alla perfezione il mio pensiero. Per i miei giovani attori è una prova difficile ma molto divertente». I posti ancora disponibili si acquistano alla Biglietteria del Politeama Rossetti, negli altri punti vendita e circuiti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia o tramite il sito del Teatro www.ilrossetti.it .