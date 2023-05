Sul palco del Rossetti torna la magia di "Lord of the Dance"

TRIESTE - «Sento che questo è il tour più importante dei nostri 25 anni di storia!» Ha detto Michael Flatley annunciando il nuovo tour europeo del cult “Lord Of The Dance” che - soltanto sabato 27 maggio alle 20.30 - tocca anche Trieste, al Politeama Rossetti, ospite della Stagione 2022-2023 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

È certo che il sorriso, l'incanto, illumineranno i volti di chi sarà all'appuntamento con iI più famoso e amato fra gli spettacoli di danza irlandesi. Dal debutto “Lord Of The Dance” ha inanellato una serie record e riconoscimenti tali da farne una delle produzioni di danza di maggior successo al mondo: ha viaggiato in tutti i continenti, attraversando 87 Paesi ed emozionando oltre 90 milioni di persone. Lo show incarna la convinzione di Flately: «Niente è impossibile. Segui i tuoi sogni». Sul palcoscenico i suoi sogni divengono addirittura palpabili, attraverso coreografie tradizionali e precisissime - una combinazione unica di danze irlandesi ad alta energia, musica originale, narrazione e sensualità - giochi di luce di grande suggestione e addirittura effetti pirotecnici. In occasione dell'anniversario, l'allestimento è stato rinnovato grazie a splendidi costumi e ad una tecnologia all’avanguardia. Diretti da Flately 40 giovani eccellenti artisti danzeranno sulle musiche del compositore Gerard Fahy che combinano al meglio spirito nuovo e tradizione.

Michael Flatley

Michael Flatley nel 1994 ha cambiato per sempre il volto della danza irlandese con la sua creazione mozzafiato “Riverdance” ed ha proseguito in quella direzione quando nel 1996 ha esordito con “Lord of the Dance” al Point Theatre di Dublino. “Lord of the Dance” è un vero spettacolo da record: nel 1998 ha raggiunto il primato ancora imbattuto di 21 repliche consecutive alla leggendaria Wembley Arena di Londra. Michael Flatley è anche un maestro flautista e nell’album “On a Different Note” intreccia tradizionale e contemporaneo.

Se non bastasse, è strepitoso anche come danzatore: a 39 anni ha superato sé stesso battendo il suo primo Guinness World Record di 28 tocchi al secondo (stabilito nel 1989), con un fenomenale 35 tocchi al secondo. È stato riconosciuto da molte istituzioni e ha ricevuto innumerevoli premi per il suo talento e per il contributo che ha assicurato alla diffusione della cultura, della danza e della musica irlandesi. Nel 2015 ha fatto la sua ultima apparizione sul palco del West End in “Lord of The Dance” e poi nuovamente in una Wembley Arena esaurita proprio per la sua esibizione finale nel Regno Unito. Dopo aver raccolto enorme successo a Broadway con l’ultima innovativa edizione dello spettacolo, ha intrapreso il suo ultimo tour e si è esibito sul palco per l'ultima volta al Caesar's Colosseum di Las Vegas, il 17 marzo 2016: è invece in piena, inarrestabile attività in qualità di creatore, produttore e coreografo di questo e di altri eventi spettacolari.

I posti ancora disponibili si acquistano alla Biglietteria del Politeama Rossetti, negli altri punti vendita e circuiti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia o tramite il sito del Teatro www.ilrossetti.it . Informazioni allo 040.3593511.