Al Rossetti torna lo spettacolo tratto da “Un anno di scuola” di Giani Stuparich

Dopo il successo dei sold out dello scorso novembre ritorna alla Sala Bartoli la produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, “Quell’anno di scuola” tratta dal bellissimo romanzo di Giani Stuparich “Un anno di scuola”, nell’adattamento (e regia) di Alessandro Marinuzzi e Davide Rossi. Il progetto nasce nell’estate 2021 quando il Teatro Stabile organizza tre maratone letterarie nel Giardino di Piazza Hortis a Trieste: attori e semplici lettori appassionati si passano il testimone nella lettura integrale di tre romanzi di autori triestini, un modo - per il direttore Paolo Valerio - di valorizzare gli inestimabili giacimenti culturali di questa regione. Fra i tre romanzi c’è “Un anno di scuola”: dalle emozioni vissute in quel pomeriggio di lettura, l’idea di portarlo sul palcoscenico sgorga immediata.

La messinscena viene affidata dunque ad Alessandro Marinuzzi - regista e formatore teatrale triestino che in passato ha già collaborato con lo Stabile. “Quell’anno di scuola” è ambientato a Trieste, Impero austro-ungarico, 1909. Per la prima volta una ragazza ottiene l’accesso all’ottavo anno del Ginnasio Comunale Superiore, da cui il viatico per l’Università e per poter ambire all’indipendenza. Antesignana e coraggiosa, fragile e forte al tempo stesso, sola femmina ammessa in una scuola da sempre tutta maschile, Edda ambisce a essere considerata semplicemente come “uno fra i molti compagni di classe”, ma diviene suo malgrado l’incarnazione dolce e irriverente di un ideale femminile, provocando inevitabilmente nei suoi nuovi giovani amici coetanei profondi turbamenti che in un vortice drammatico tra amore e morte accompagneranno la classe verso gli esami. Un profilo di donna che nella letteratura italiana del primo Novecento forse soltanto a Trieste si poteva immaginare.

Il film

Venerdì 13 gennaio alle ore 15.30 al Cinema Ariston di Trieste verrà proiettato il film "Un anno di scuola" (1977) di Franco Giraldi con la partecipazione di Alessandro Marinuzzi, interprete del film e regista dello spettacolo "Quell'anno di scuola”. L’evento è organizzato dalla Cappella Underground in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il Cinit Cineforum Italiano. Il film sarà introdotto dalla presidente della Cappella Underground Chiara Barbo, dal critico cinematografico Alessandro Cuk e dal regista Alessandro Marinuzzi. Dopo la proiezione un dibattito sul film e sul rapporto con la rappresentazione teatrale insieme al regista Marinuzzi e alla compagnia dello spettacolo teatrale.

Biglietti

Il testo di "Quell'anno di scuola" è un'elaborazione drammaturgica di Alessandro Marinuzzi e Davide Rossi tratto da "Un anno di scuola" di Giani Stuparich (ed. Quodlibet per gentile concessione di Nefertiti Film). “Quell’anno di scuola” va in scena alla Sala Bartoli martedì 10 gennaio alle 19.30 e replica fino al 15 gennaio negli orari consueti. Per biglietti e prenotazioni e per acquistare nuovi abbonamenti si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it . Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.