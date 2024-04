Rosso di sera, la family run che incanta al tramonto

Vietato prendere impegni per venerdì 17 maggio, quando, alle 19, Trieste si godrà un tramonto speciale grazie alla Rosso di Sera, manifestazione ludico-motoria organizzata da ASD Promorun con il supporto dell’azienda di manutenzione e costruzioni generali Rosso, impegnata nei lavori di riqualificazione del Porto Vecchio.

L’EVENTO – Il clima sarà quello della primavera piena, il fascino quello del Porto Vecchio al tramonto, tutto perfetto per una passeggiata di 3 km in famiglia o con amici, anche dei propri quattrozampe, su un percorso completamente illuminato e trasformato in una vera e propria festa grazie all’animazione per bambini ed adulti. Promorun ha pensato a rendere ancora più speciale questa esperienza che sarà indimenticabile grazie alla T-shirt tecnica Joma e alla medaglia che i partecipanti troveranno all’interno del pacco gara. E dopo la passeggiata, ristoro finale per tutti per prolungare la festa e godersi gli ultimi raggi di sole in compagnia.

CHARITY PROGRAM – Ad un evento già di per sé speciale, ricco di spunti come trascorrere del sano tempo in famiglia, benessere e sport, si aggiunge la finalità benefica. Parte del ricavato sarà devoluto all’Istituto materno-infantile regionale IRCCS Burlo Garofolo nell’ambito della Fondazione Burlo Garofolo, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica, migliorare l’assistenza, acquistare macchinari, acquisire tecnologie avanzate, promuovere eventi e divulgativi di educazione sanitaria per bambini/e e ragazzi/e, per le loro famiglie e per la salute per la donna. "Si rinnova una partnership a cui siamo molto legati - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Burlo Garofolo, Gabriele Cont - con una manifestazione che nella sua semplicità è il manifesto di come la nostra Fondazione vuole operare: dare supporto all’IRCCS Burlo Garofolo con iniziative capaci di aiutare a migliorare la qualità, essere vicini ai bambini e alle loro famiglie rendendoli direttamente partecipi. Come Fondazione non mancheremo di certo e 'gareggeremo’, a modo nostro, per riuscire a ottenere un risultato straordinario".

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 del 14 maggio. Sarà possibile iscriversi anche giovedì 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e venerdì 17 maggio presso la Sala Riviera Starhotels Savoia, Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4 Trieste, ingresso Via Boccardi) dalle 10.00 alle 15.00 mentre dalle 17.30 alle 18.30 presso il Magazzino 27 del Porto Vecchio. Le iscrizioni sono gratuite per bambini e ragazzi fino ai 18 anni che avranno diritto al solo pettorale di gara e potranno acquistare la t-shirt ufficiale dell’evento, fino ad esaurimento scorte, al costo di € 5,00, quota che sarà interamente devoluta in beneficenza.