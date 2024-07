Assassinato dai servizi segreti jugoslavi, la storia di Rozo Palic diventa una mostra

Mostra documentaria su un ragazzo giovane ucciso nel 1949 dai servizi segreti jugoslavi perché in divisa da soldato è andato alla Santa Messa domenicale durante la licenza. Il caso è subito diventato segreto di stato e tale è ancora classificato negli archivi ufficiali. Raffigurati la storia del suo paese d’origine, Janjevo, enclave croata in Kosovo, e della sua Chiesa, comune a quella in tutta la Jugoslavia, il carteggio della famiglia con i vertici militari per scoprire la verità e dai quali traspare l’atteggiamento di chi vuole giustificare il crimine e i documenti degli archivi dei servizi segreti che documentano il sistema del terrore e sorveglianza su cui si fondava il “comunismo del volto umano.” Commovente ed intensa. Da vedere.