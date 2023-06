"Rumore di passi sul con-fine d’acqua"

Orario non disponibile

Performance esperienziale e poetica, promosso da Arcadia Ars In - Aps di Firenze, da La Inefable di Barcellona e da Mediterranea Saving Humans Firenze, che prevede una passeggiata tra le vie di Trieste. Il percorso sarà interattivo, suddiviso in tre parti e avrà una durata di circa 50 minuti. L'obiettivo è creare opportunità di incontro e contemplazione nelle strade della città, trasformando uno spazio di transito in uno spazio da abitare. Prenotazione obbligatoria.

ORARI: domenica 16 luglio ore 8.00, 10.30, 20.00; lunedì 17 luglio ore 18.30, 21.00; martedì 18 luglio ore 18.30, 21.00

Di e con Patrizia Menichelli, regia Giovanna Pezzullo. Le passeggiate saranno accompagnate da colazione o aperitivo a seconda degli orari.