Sabati ecologici: l’ultimo appuntamento sarà a Borgo San Sergio

L’ultimo appuntamento dei “Sabati ecologici” del 2021 sarà al centro di raccolta mobile a Borgo S. Sergio, tappa dell’evento che, già nella fase estiva di quest’anno, ha permesso di raccogliere quasi 5 tonnellate di rifiuti.L’appuntamento è dalle 10 alle 16 presso Piazzale XXV Aprile entrando da via Curiel.

L’iniziativa anti-degrado promossa da AcegasApsAmga e Comune di Trieste è ripartita a inizio settembre da Santa Croce, dove i cittadini hanno conferito oltre 8 tonnellate di materiali. Sabato 30 ottobre sarà il turno del rione di Borgo S. Sergio che ospiterà i Sabati Ecologici nell’area del Piazzale XXV Aprile entrando da via Curiel.

Anche per quest’occasione è importante il rispetto delle direttive di contrasto al Covid19, accedendo quindi all’area per un massimo di due utenti alla volta, nel rispetto della distanza minima prevista e indossando la mascherina.

Lo staff della multiutility disciplinerà l’accesso, assistendo come sempre i cittadini nell’area allestita per consegnare materiali come ingombranti, RAEE, sfalci e ramaglie, oli esausti ecc.

Inoltre, anche in quest’occasione sarà possibile ricevere materiale informativo presso lo stand AcegasApsAmga allestito nell’area.

