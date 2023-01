Sabina Guzzanti al Bobbio con "Le verdi colline d'Africa"

Il nuovo spettacolo di Sabina Guzzanti “Le verdi colline dell’Africa” arriva al Teatro Bobbio con il suo nuovo spettacolo. Si tratta di un tributo al testo “Insulti al pubblico” dello scrittore e drammaturgo austriaco premio nobel Peter Handke. L’appuntamento è per il 6 gennaio alle 20.30, in data unica, come evento speciale della Stagione 2022/2023 del Teatro La Contrada. Scritto nel 1966, “Insulti al pubblico” è uno dei primi lavori per la scena di Handke ed è diventato subito un classico del teatro contemporaneo. Provocatorio e dissacrante, il testo non racconta deliberatamente nulla. Infatti, non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi. Nel testo, Sabina Guzzanti prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente.

Guzzanti sarà accompagnata da Giorgio Tirabassi, tra gli interpreti della serie “Distretto di polizia” e già protagonista sul grande schermo di film come “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana e “Freaks Out” di Gabriele Mainetti. Attraverso un gioco metateatrale, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi ci regalano uno pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza

