Migranti: a Trieste arriva Sabir, il festival delle culture mediterranee

TRIESTE - Il Festival Sabir, evento diffuso e spazio di riflessione sulle culture mediterranee nei luoghi simbolo dell’Europa, farà tappa a Trieste per la sua nona edizione dall'11 al 13 maggio. La città di Trieste, zona di confine, è stata scelta come luogo di incontro e di accoglienza per il festival che quest'anno sarà dedicato alla "Libertà di movimento" in onore di Omar Neffati, portavoce del Movimento Italiani senza cittadinanza, scomparso prematuramente nel gennaio scorso.

Come riportato dall'Asgi, il festival si concentrerà sui processi migratori lungo la rotta balcanica, i temi dei cambiamenti climatici, le migrazioni forzate e i diritti dei lavoratori migranti, nonché sulle pratiche di accoglienza e di accesso alle procedure di asilo. Associazioni, istituzioni pubbliche, reti e movimenti internazionali si uniranno per rispondere a molte domande e programmare nuove iniziative e campagne unitarie.

Il festival Sabir, promosso da ARCI insieme a Caritas Italiana, ACLI e CGIL, con la collaborazione di ASGI e Carta di Roma, con il patrocinio di Rai per la Sostenibilità e la media partnership della Rai e del quotidiano Primorski dnevnik, sarà un'occasione per affrontare le tematiche della solidarietà e dei diritti umani, per riflettere su alternative possibili e pratiche innovative. Il programma del festival sarà vario e coinvolgente, con incontri internazionali, attività culturali, eventi musicali e teatrali, mostre, presentazione di libri e proiezioni cinematografiche.

Marcia contro i muri e per l’accoglienza

Il 13 maggio si terrà la prima edizione della "Marcia Contro i Muri e per l'accoglienza", una manifestazione che attraverserà la frontiera tra Slovenia e Italia "per dare voce a quella parte di Europa e d’Italia che non si arrende ai muri e alle paure e che vuole tutelare i diritti delle persone in cerca di protezione". Il percorso sarà lungo circa 5 km, con partenza alle 15:00 dal Castello di Socerb (Capodistria) e arrivo in Piazza centrale a San Dorligo della Valle.