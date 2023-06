La Sagra di San Luigi cambia volto: per la prima volta si terrà alla bocciofila

Al via la prima “Sagra di San Luigi Gonzaga” alla Bocciofila San Luigi, dal 21 al 25 giugno. Sarà questa l’occasione per dare il via ai festeggiamenti e il debutto dei nuovissimi campi di bocce, i più tecnologicamente avanzati del Friuli Venezia Giulia, grazie a materiali innovativi e quasi indistruttibili. Con la nuova gestione guidata dal nuovo presidente eletto dai soci, Alex Bini, si apre una nuova opportunità anche per i giovani che già stanno dimostrando notevole interesse nel gioco delle bocce e non solo, guidati dai “dinosauri” di questo sport che ben son predisposti ad insegnare questa disciplina, anche grazie ad un accordo con il vicinissimo ricreatorio Lucchini.

La bocciofila di San Luigi rischiava di chiudere dopo anni di gloriosa presenza causa l’età molto adulta dei soci fondatori, che da soli non riuscivano più a mandare avanti l’attività. Con l’interesse di Alex Bini, insieme ad altri giovani ragazzi, si sta tentando di mantenere vivo questo luogo di aggregazione, anche in seguito alla forte diminuzione delle attività commerciali in zona grazie alla disponibilità del Comune di Trieste, che da decenni cede questa sua proprietà.

Il programma

Si inizierà il giorno 21 giugno con la celebrazione del patrono del rione San Luigi Gonzaga e della parrocchia nella cui Chiesa, dalle 18.30, sarà celebrata la Messa dal Vescovo Enrico Trevisi, con la probabile sua partecipazione a benedire la festa subito dopo il rito, per l’inaugurazione della sagra.

Di seguito le band ospiti nelle serate dal 21 al 25 giugno con apertura alle 18.00 in via Biasoletto 147, San Luigi con info al numero 375 549 0500.

Mercoledì 21 “I Crampi Elisi” (Maxino, Furian, Bombacigno), Giovedì 22 gli “Aglais” band che propone un sound pop-rock di Claudio Badodi chitarra e voce e da Martina Spadaro voce, Venerdì 23 reduci dai Taxus Media ecco gli “ExtremeDREAM 3” la band che ha trovato un nuovo percorso musicale associato ad un D.J. Sabato 24 i “Selfie” gruppo Musicale nato a Trieste nel 2015 con influenze Rock, Blues, Country e Rockabilly, Domenica 25 gran chiusura con “El Mago de Umago”. In caso di maltempo sarà possibile continuare al coperto. Ingresso aperto ai non soci per scopi promozionali. La sagra è raggiungibile con le linee pubbliche 25, 26 e 26/.