Griglia, musica e giochi: torna la Sagra di San Marco, la prima dell'anno

Arriva la prima sagra dell'anno a Trieste: la Sagra di San Marco, che si svolge da ormai quasi quarant'anni nel periodo di aprile/maggio. Nella sua edizione 2022 i giorni di svolgimento sono 23, 24, 25, 30 aprile e 1 maggio, nella suggestiva cornice di villa Rinascita, in via dei Modiano, 3, un luogo che grazie alla sua vicinanza al giardino di villa Sartorio ispira pace, natura, voglia di godere di serate in allegria senza troppi pensieri.