Sagra di San Marco 2024

Vicino a te siamo pronti ad attenderti in festa e allegria a questo prossimo evento gastronomico e proporti emozioni, calore e cibo gustoso e pronto al momento, venite a visitarci nella suggestiva cornice di villa Rinascita: un luogo che grazie alla sua vicinanza al giardino di villa Sartorio ispira pace, natura, voglia di godere di serate in allegria senza troppi pensieri immergendosi nel clima di festa in serate all'aperto comodamente seduti nella tua città



Tipica sagra patoca con grigliata, fritti e dolci.



Griglia

Salsicce

Würstel

Pollo allo spiedo

Formaggio e polenta alla piastra

Ombolo



Fritti

Patatine fritte

Calamari

Verdure pastellate



Dolci

Omelette

Nei giorni del 24, 25, 26, 27, 30 aprile, 1 maggio, 7, 8, 9 giugno 2024 a partire dalle ore 17.