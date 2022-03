Alla Sala Fittke in mostra le illustrazioni di The Triestiner

Dopo il successo della prima esposizione da Eataly, The Triestiner torna con una mostra temporanea presso la Sala Arturo Fittke, proprio “dietro l’angolo e dopo i portici” di piazza Unità, nell’ambito del calendario di FITTKEgiovani, promosso dall’Assessorato ai Giovani e curato da PAG Progetto Area Giovani del Comune di Trieste. Il progetto The Triestiner nasce nel 2021 dal sodalizio artistico tra Francesco Zago e Maria Sole Costanzo, apprezzata artista emergente triestina. Attraverso uno stile che richiama le vecchie copertine delle riviste di costume, The Triestiner si pone come obiettivo di ridisegnare l’estetica locale, celebrando la bellezza e la maestosità della città di Trieste, senza però trascurarne gli aspetti più intimi e umani che da sempre la caratterizzano. Verranno esposte tutte le illustrazioni fin qui prodotte e verrà presentato un inedito, realizzato per un giorno speciale. L’esposizione apre venerdì 1 aprile alle 18.00 e sarà visitabile lungo tutto il weekend con i seguenti orari: venerdì dalle 18.30 alle 20.00 (vernissage) sabato e domenica dalle 11 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.00