“Salad Days”, “corrispondenze” fotografiche in mostra all'Harry's

Dal 27 luglio all’8 agosto 2021, le Sale di Harry’s Piccolo e Bistrò - Grand Hotel Duchi d’Aosta - ospiteranno il finissage dell’esposizione fotografica “Salad Days”, progetto coordinato da Camilla Bach, giovane fotografa triestina, che assieme ad un selezionato gruppo di colleghi e amici, conosciuti durante la sua formazione all’International Center of Photography (ICP) di New York, hanno dato vita a questo progetto di “corrispondenze” fotografiche.

“Quando Camilla, Anna, Theo, Tahra, Annie e Qian si sono incontrati per la prima volta mentre studiavano fotografia a New York, non avevano idea della trasformazione che il mondo stava per attraversare. Negli otto anni successivi, il gruppo di amici e creatori di immagini ha risposto al rapido cambiamento, pur senza voler modificare la realtà a loro piacimento e tuttavia sempre accomunati dal desiderio di registrare e catturare. ‘Salad Days’è uno sguardo all’angolo del mondo di ogni creatore di immagini; è un insieme di azioni e reazioni attraverso sei lenti differenti; più di ogni altra cosa,è un omaggio alla deriva del tempo, nel momento più grande della deriva.”

La mostra, che è stata inaugurata lo scorso 18 giugno negli spazi della Art Gallery di Portopiccolo, andrà così a concludere il suo percorso espositivo nel più bel “salotto” di Trieste.

Presentazione Finissage: 27 luglio dalle ore 18.00 alle ore 19.30 alla presenza dell’artista Camilla Bach. Le opere saranno visibili e visitabili all’interno delle sale di Harry’s Piccolo & Bistrò, tutti i giorni (lunedì escluso) dalle ore 12.00 alle ore 20.00 (ingresso libero).

