Samuele Bersani approda al Rossetti: al via le prevendite

TRIESTE - Samuele Bersani si esibirà al teatro Rossetti il prossimo 18 dicembre. Le emozioni del nuovo tour di Samuele Bersani & Orchestra continuano il loro viaggio: dopo il sold out registrato in tutte le date teatrali, con repliche in diverse città, l'artista torna nei teatri di tutta Italia con nuovi appuntamenti. Quello di Trieste è l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia del tour del cantautore vincitore di ben 5 targhe Tenco, del Premio Lunezia e 2 premi Mia Martini. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti di Trieste, saranno in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro dalle 16.00 di martedì 11 giugno. Tutte le info su www.azalea.it.

Bersani annuncia inoltre una nuova parte indoor del suo tour che (dopo una data zero a Civitanova Marche il 26 ottobre) prenderà il via ufficialmente il prossimo 9 novembre dal Teatro Arcimboldi di Milano. Lo spettacolo sarà un viaggio attraverso la carriera dell'artista con un programma che spazierà dai suoi grandi successi ai brani più recenti, tutti rivisitati e riarrangiati in chiave orchestrale. I suoni dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, si uniranno e mescoleranno con quelli della sua band.