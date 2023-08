San Bartolomeo, a Opicina unidici giorni di festa

OPICINA - Opicina si prepara a festeggiare il suo santo patrono, San Bartolomeo, con un ricco programma di iniziative che dureranno undici giorni, dal 17 al 27 agosto. La tradizionale manifestazione estiva, attesa dai residenti e dai visitatori, avrà luogo nell'area retrostante la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di via di Prosecco, 28. Gli eventi avranno inizio alle 18:00 con riti e cerimonie religiose sul sagrato della chiesa, seguite da musica, giochi e intrattenimenti per bambini e adulti. Tra i protagonisti, Ernesto Animazione il Truccabimbi e le strutture gonfiabili di Adriano Rosada.

Forte del successo delle precedenti edizioni, verrà riproposto anche un mini Torneo di scacchi a cura dell'Accademia Scacchi Trieste. Gli incontri si svolgeranno il 22 e 23 agosto, con dimostrazioni gratuite per i più piccoli, che sabato avranno anche la gioia di una pallina di gelato offerta dalla gelateria Arnoldo. Il Torneo di scacchi vedrà la suddivisione dei giocatori per categorie: esperti, principianti e bambini e ragazzi (di età inferiore ai 14 anni). I primi tre classificati di ogni categoria riceveranno premi, e le iscrizioni saranno aperte mezz'ora prima dell'inizio del torneo.

Il programma

Organizzata dal Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah e dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in co-organizzazione con il Comune di Trieste e la II Circoscrizione Altipiano Est, la festa inizierà già la mattina del 17 agosto con il Mercatino dell'antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico "Un pozzo di occasioni" a cura dell'Associazione culturale Cose di Vecchie Case. Una selezionata vetrina dedicata a prodotti unici come creazioni in legno, vetro, ceramica, piatti decorati, monili in pietra e rame, vetri di Murano, saponi artistici, ricami antichi e molto altro ancora. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, si terrà il torneo di Burraco organizzato dall'Associazione di volontariato Volop - Volontariato Opicina - Voluntariat Op?ine nella sede dell'Associazione Sklad Mitja ?uk con premiazioni alle ore 18.00 sul sagrato della chiesa.

Venerdì 18 e sabato 19 agosto, dalle ore 18.00 sul sagrato della chiesa, sono in programma intrattenimento gratuiti per i bambini con l'Animatore Ernesto e saranno presenti le strutture gonfiabili e lo scivolo di Adriano Rosada e altre sorprese per i più piccoli. Sabato a tutti i bambini e ragazzi presenti inoltre verrà offerta in omaggio una rinfrescante pallina di gelato della Gelateria Arnoldo.

Lunedì 21 agosto alle ore 20.00, nel suo cortile tipico carsico (dietro alla Trattoria pizzeria Veto), si esibirà il fisarmonicista di fama mondiale e opicinese doc, Aleksander Ipavec.

Martedì 22 agosto dalle ore 18.00 si svolgeranno alcune partite di scacchi e verranno impartite le prime nozioni gratuite ai bambini dal Maestro Massimo Varini.

Mercoledì pomeriggio accanto alle partite di prova, si terrà anche un Torneo a iscrizione gratuita a cura dell'Accademia di Scacchi Trieste. Sempre mercoledì sera dalle ore 20.00, in chiesa, al termine della funzione serale, si terrà un breve concerto della giovane fisarmonicista Lara Fortunat e alle 21 seguirà sul sagrato retrostante la chiesa un'esibizione del Campione del Mondo di fisarmonica diatonica Denis Novato accompagnato dal chitarrista Walter Bet e dal bassista Boris Stopar. In programma, alcuni pezzi propri e brani del repertorio popolare.

Giovedì 24 agosto, giorno dedicato al Santo patrono, verrà celebrata una Santa Messa all'aperto sotto il Castagno. Verrà officiato il rito bilingue, in lingua italiana e slovena per le Comunità Italiana e Slovena della Parrocchia e al termine verrà offerto un rinfresco. I festeggiamenti per il Santo patrono si concluderanno domenica 27 agosto alle 9.30 con la celebrazione della Santa Messa in lingua slovena a cui seguirà la solenne processione sul sagrato attorno alla chiesa.