San Giusto: il programma delle cerimonie nel giorno del santo patrono

Domani, giovedì 3 novembre, ricorrenza di San Giusto, Patrono della Città, in Cattedrale, con inizio alle ore 10.00, si terrà il solenne pontificale, presieduto dall’arcivescovo mons. Giampaolo Crepaldi, al quale sarà presente il gonfalone della città e il sindaco Roberto Dipiazza. Sempre domani, giovedì 3 novembre, si terranno le cerimonie commemorative del 104° anniversario della redenzione di Trieste all’Italia e dello sbarco dei bersaglieri.

Il programma della giornata prevede la mattina, alle 10.00, in piazza Unità d’Italia, l’alzabandiera, presente il vicesindaco Serena Tonel. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, si terrà a San Giusto il ritrovo dei partecipanti alla staffetta tricolore. La staffetta prima sarà benedetta dall’arcivescovo mons. Giampaolo Crepaldi (ore 15.45) e quindi, alle ore 16.00. partirà dal Colle per scendere lungo il percorso piazza della Cattedrale - via San Giusto - via San Michele - via Felice Venezian - via di Cavana - piazza Cavana - via San Sebastiano - capo di piazza Mons. Santin e arrivare alle 16.30 in piazza Unità d'Italia. Alle 16.45 la staffetta tricolore, accompagnata dal Consiglio direttivo della Sez. Prov. Bersaglieri MOVM Enrico Toti di Trieste, si muoverà da piazza Unità d'Italia verso la Scala Reale dove, alle 17.00, avverrà la deposizione di corone con gli onori ai Caduti. A seguire ammainabandiera solenne ai Pili di piazza Unità d'Italia, presenti il gonfalone della città e il sindaco Roberto Dipiazza.