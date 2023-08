Cervello e coscienza, Mark Solms presenta il libro "La fonte nascosta" al San Marco

TRIESTE - Martedì 29 agosto, alle ore 18.00, all'Antico Caffè San Marco si terrà la presentazione del libro di Mark Solms, neuroscienziato e psicoanalista, intitolato "La Fonte Nascosta" (Adelphi). L'evento vedrà la partecipazione online dell'autore, che dialogherà con il traduttore dell'opera, Andrea Clarici.

Il libro

Come può l’attività del cervello dar luogo alla coscienza? Il filosofo della mente David Chalmers lo ha definito il «problema difficile» delle neuroscienze contemporanee, e molti lo ritengono il più grande enigma di tutte le scienze. Si tratta di comprendere non solo quali processi cerebrali siano correlati alla coscienza, ma anche in che modo la generano. Un problema che in questo libro Mark Solms, neuroscienziato e psicoanalista, affronta con un approccio risolutamente anticonvenzionale, in cui confluiscono le sue ricerche sui sogni e le conversazioni con numerosi pazienti cerebrolesi. In passato si pensava che la corteccia cerebrale, in quanto sede dell’intelligenza, lo fosse anche della coscienza. Secondo Solms, la coscienza ha invece un’origine molto più antica, e nasce in un’area del cervello meno «nobile», il tronco dell’encefalo, che gli esseri umani condividono con tutti gli altri mammiferi e persino con i pesci. Qui risiede la «fonte nascosta» degli affetti.