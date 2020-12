San Nicolò visita l'Associazione Ricreativa Addetti Comunali

Sospesa – come noto – la storica Fiera a Lui intitolata, San Nicolò si è comunque “manifestato” per incontrare i bambini in vari punti della città. Qui, un momento della consegna degli attesi doni ai figli dei soci dell'Arac, l'Associazione Ricreativa degli Addetti Comunali di Trieste che anche quest'anno, nonostante i limiti imposti dal Covid-19, ha voluto confermare questa bella tradizione, per la gioia dei più piccoli. San Nicolò, accolto dal presidente del sodalizio Fabio Romeo, si è presentato puntualmente, per compiere la sua preziosa missione, al Campo di tennis Arac di via Settembrini, dove frattanto proseguono le attività sportive di un'associazione che si sta rilanciando, aperta in primis ai “municipali”, ma anche a tutti gli altri cittadini, per costruire assieme iniziative ricreative e culturali, anche inedite, di ogni tipo.