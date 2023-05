Il Sap organizza il “Memorial Day” per ricordare le vittime della mafia

TRIESTE - Al via il Memorial Day, evento commemorativo organizzato dal Sap per ricordare le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità. La cerimonia si terrà giovedì 11 maggio nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto Vecchio. Il Sindacato Autonomo di Polizia - Sap dal 1992, all’indomani dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, ha dato vita al Memorial Day per commemorare non solo i servitori dello Stato, ma anche giornalisti, politici, religiosi e semplici cittadini che hanno pagato il loro impegno profuso a favore della collettività con il sacrificio della propria vita. Lo scopo è quello di sensibilizzare la comunità sulle tematiche e sul valore della Memoria, della Verità e della Giustizia. “Verità” e “giustizia”, temi questi ultimi che sono due punti fermi del nostro Sindacato quotidianamente impegnato nella tutela degli operatori di Polizia e, in funzione di ciò, pronto ad opporsi alle disfunzioni del sistema. L’azzurro del S.A.P. sarà presente in tutta Italia per portare la nostra testimonianza, il nostro tributo a tutti coloro che hanno pagato con il massimo sacrificio per la collettività, per un Paese migliore.

A Trieste l’ormai consueto, tradizionale e imprescindibile Memorial Day si svolgerà giovedì 11 maggio 2023 in tre diversi momenti. A Basovizza, precisamente al Sacrario Martiri delle Foibe di Basovizza, alle 10:00, dove si svolgerà una breve e semplice cerimonia con deposizione di un mazzo di fiori sul “Cippo” dell’A.N.P.S., monumento posizionato dalla sede di Trieste nell’ottobre 2007 a ricordo dei Poliziotti caduti e infoibati. Appare di particolare importanza simbolica l’inizio della giornata da questo luogo, dimenticato per decenni e poi ricordato dai colleghi dell’A.N.P.S., dove hanno trovato la morte precipitando in un pozzo minerario, profondo 200 metri, numerosi prigionieri, militari, poliziotti, finanzieri e civili, spinti dalle milizie Jugoslave durante l’occupazione "titina" di Trieste nel 1945.

Successivamente, alle ore 11:00 presso la Questura di Trieste, si svolgerà la deposizione di una corona al Famedio dei caduti della Polizia di Stato, nell’atrio della stessa. Nella serata, presso la “Sala Luttazzi”, alle ore 20:30 si svolgerà uno spettacolo teatrale ispirato a Eddie Walter Cosina dal titolo “ANGELI CUSTODI – Un Passo Avanti nel Pericolo Due indietro Davanti al Successo”, autori e registi Riccardo Irrera e Francesco Gusmitta, interpretato da Francesco Gusmitta, con musiche di Marco Vannozzi. Ad animare e muovere l’ingranaggio di questo progetto, è stato il Segretario Provinciale del S.A.P. Lorenzo Tamaro, anima dell’idea dedicata al collega Eddie Walter Cosina. L’incontro fra Walter Mramor, direttore di ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale e l’attore triestino Francesco Gusmitta è stata quindi una naturale fusione di intenti alla quale si è unito, con uno slancio culturale speciale, il mecenatismo della Famiglia Samer a sostegno dell’allestimento.

Il progetto è nato in modo spontaneo in seguito a una collaborazione con Gusmitta nata anni fa in occasione della sua partecipazione a un momento, il Memorial Day, che il S.A.P. organizza ormai da trent’anni. Da lì è nata l’ispirazione per realizzare un’opera che ritraesse la figura di un poliziotto e non, come più spesso accade, di magistrati o personaggi famosi. La volontà è quella di raccontare la vita quotidiana di persone prima che agenti di polizia e portarla all’attenzione del pubblico non solo in occasione del “Memorial Day” dell’11 maggio p.v., ma anzi, proporla in tutte le città e soprattutto nelle scuole. Figure come quelle di Eddie Walter Cosina, di Luigi Vitulli, Vincenzo Raiola, Pierluigi Rotta, Matteo Demenego e di tutti gli altri caduti delle forze dell’ordine devono essere un patrimonio di tutti gli italiani e delle nuove generazioni che altrimenti rischierebbero di non conoscere e ricordare. Auspichiamo che l’iniziativa, come momento di riflessione collettiva, possa contribuire alle finalità perseguite e che i motivi ispiratori possano trovare forte affermazione e condivisione. Per questi motivi e per i valori che il Memorial Day intende esprimere è stato concesso il patrocinio del Comune di Trieste.