Sapori del Carso, torna la kermesse dedicata al territorio con un'edizione dedicata ai grani antichi

Torna dal 16 ottobre all'1 novembre, la 19esima edizione di "Sapori del Carso". L’iniziativa offrirà ai visitatori un’indimenticabile esperienza culinaria. I menù di quest’anno saranno ricchi di piatti che richiamano i sapori tradizionali, ma sempre caratterizzati dall’innovazione.

L’edizione 2020 è dedicata ai grani antichi, che trovano il loro spazio in innumerevoli ricette della tradizione carsolina e che meritano di essere valorizzati anche nella gastronomia moderna. La kermesse darà ai ristoratori la possibilità di esprimere la loro creatività e di valorizzare il patrimonio culinario ereditato. I gustosi piatti saranno impreziositi come sempre dai vini del Carso, dall’olio extravergine d’oliva, dai formaggi del Carso, dal miele e dagli altri prodotti locali. I panifici offriranno dolci tipici e pane di farina casereccia macinata a pietra.

I prodotti sono in vendita nei locali ed esercizi partecipanti, con la collaborazione dei consorzi e delle organizzazioni dei produttori. Anche quest’anno sono state realizzate delle speciali confezioni regalo dei Sapori del Carso. Non solo enogastronomia. Itinerari naturalistici ed enogastronomici con le guide di Curiosi di Natura. Maggiori informazioni, i menù e la brochure di Sapori del Carso sono disponibili sul sito Internet www.saporidelcarso.net . Per scoprire le ultime novità in merito agli eventi collaterali, la cui realizzazione sarà comunque condizionata dalle misure anticontagio, segui la pagina Facebook di Sapori del Carso: fb.com/okusikrasa.saporidelcarso.

Trattorie e ristoranti:

Ošterija FERLUGA Ul. | Via Bellavista 12, Conconello~ Ferlugi ~ TS

Tel. +39 347 1396133 dimitriferluga@gmail.com

Trattoria – Gostilna LA LAMPARA Santa Croce - Križ 144 - TS

Tel. 040 220352 www.la-lampara.net - trattorialalampara@tiscali.it

Hotel Ristorante KRIŽMAN Repen 76 ~ TS

Tel. +39 040 327115 www.hotelkrizman.eu ~ info@hotelkrizman.eu

Trattoria – Gostilna GUŠTIN Sgonico ~ Zgonik 3a ~ TS

Tel. +39 040 229123 www.gustintrattoria.com ~ info@gustintrattoria.com

Lokanda DEVETAK Savogna d’Isonzo – Sovodnje ob Soči, San Michele del Carso – Vrh sv. Mihaela, Brežiči 22 ~ GO

Tel. +39 0481 882488 www.devetak.com ~ info@devetak.com

Trattoria – Gostilna SARDOČ Precenico ~ Prečnik 1/ b ~ TS

Tel. +39 040 200871 www.sardoc.eu ~ info@sardoc.eu

Trattoria Sociale GABROVIZZA Gabrovizza /Gabrovec 24

Tel. +39 040 229 6036 gabrovec1902@gmail.com

Trattoria– Gostilna VETO Via di Prosecco 35, Opicina ~ Opčine ~ TS

Tel. +39 040 211629 pizzeriaveto@libero.it

AL REFOLO Hostaria creativa Via IX Giugno 69, Monfalcone – GO

Tel. +39 333 402 2509 alrefolo@yahoo.it

Trattoria gostilna Valeria 1904 Dunajska cesta | Strada per Vienna 52 Opicina ~ Opčine (TS)

Tel. +39 040 9220286 info@trattoriavaleria.it

Trattoria Dal Checo Ul. | Via Peteano 1 Sagrado (GO)

Tel. +39 0481 99290 info@trattoriadalcheco.com

Bar e negozi

Bar ~ Caffè Vatta Via Nazionale / Narodna ulica 38 Opicina ~ Opčine ~ TS

Tel. +39 040 246 1354 Vattacaffe16@gmail.com

Alimentari DESPAR KUKANJA Aurisina Nabrežina 106/b - TS

Tel. 040 200172 www.kukanja.it - info@kukanja.it

Vendita e degustazione vini CHERTI ERNESTO di Chert Miroslav & C. (S.N.C.) Via G. di Vittorio 3/1, TS

Tel. +39 040 820190 ernesto.cherti@gmail.com

SALUMERIA SFREDDO Via Cesare Battisti, 1, Trieste -

Tel. +39 040 764465 - www.sfreddo.it segreteria@sfreddo.it

Panifici - Gelaterie

Pekarna in Slaščičarna COTIČ Savogna d'Isonzo / Sovodnje ob Soči (GO) Via 1° Maggio / Ulica 1. maja 85

Tel. +39 0481 882006 petejanerik@gmail.com



Sladoledarna SOBAN Via Cicerone 10, Trieste,

Tel. +39 391 461 7405 www.gelateriasoban.com - trieste@soban.it