Ciaspolade, degustazioni e tour: torna lo SkiBus Fvg per Sappada

Riaprono, almeno stando a quanto appena autorizzato dal Comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute e dal Governo per le regioni in zona gialla, gli impianti di risalita. Potrebbe essere dunque arrivato il momento, anche se in questo periodo il condizionale è d'obbligo, di salire tutti in carrozza, o meglio, sul bus alla volta delle piste da sci.

Per tutti gli appassionati di neve e sport invernali, dal 15 febbraio, sempre che non cambi la situazione, dovrebbero tornare a scorrere le funi di cabinovie, seggiovie e skilift anche in Friuli Venezia Giulia. Anche qui il condizionale è d'obbligo però, perché potrebbe essere che la Regione decida di aspettare ancora qualche giorno.

Sappada è comunque pronta a questo appuntamento tanto atteso, non solo dagli sciatori, ma anche e soprattutto dagli operatori del settore. Per venire incontro ai turisti torna infatti il Sappada Skibus Fvg, il servizio di trasporto messo a disposizione da Travel One che ogni domenica, a partire dal 14 febbraio e fino al 14 marzo, collegherà le principali città della regione con Sappada.

Partenze da diverse città della regione

Ma non solo, perché abbinate al servizio di trasporto, si sono molte altre attività per godersi appieno una domenica sulla neve, dalle ciaspolate alle passeggiate in mezzo a paesaggi innevati, da degustazioni tipiche a tour culturali, dai giochi per bambini (e non solo) sulla neve alle tradizionali e tanto attese sciate, sia discesa che fondo.

Le partenze del bus sono previste da Trieste, Monfalcone, Palmanova, Udine, Lignano, Latisana, Codroipo, San Daniele e Gemona con destinazione Cima Sappada o Sappada.

Pacchetti pensati per tutti i gusti

Come anticipato, si potranno scegliere servizi e diversi pacchetti in base alle diverse preferenze e budget: solo trasporto, trasporto e skipass, trasporto e ciaspolata, trasporto e tour culturale ed enogastronomico o, ancora, il tour all inclusive. Scopri i pacchetti: 2021 Locandina SappadaSkiBusFVG ok[30327]-2

Il numero minimo per confermare il tour è di 20 persone a bus a data. A bordo dei pullman Travel One Gran Turismo è garantita la massima sicurezza, con mezzi sanificati e limitando il numero dei passeggeri per il rispetto delle distanze di legge tra viaggiatori non congiunti.

La programmazione delle escursioni e tour potrà essere modificata, rimandata o annullata nel caso si verifichi la mancanza del livello adeguato di sicurezza o a causa dell’approvazione di urgenti ordinanze nazionali, regionali o comunali che vietino lo svolgimento di parte o tutte le attività prenotate.

La prenotazione è obbligatoria e non saranno accettati a bordo passeggeri non dotati di prenotazione o acquisto del pacchetto online. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 345.1440110 o inviare una email all'indirizzo sappada@travelone.it o, ancora, visitare il sito https://travelone.it/collections/montagna

“



Allegati