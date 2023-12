Al Savoia torna il torneo internazionale di scacchi

TRIESTE - Dal 27 al 29 dicembre nella “Sala Tergeste” dello Starhotels Savoia Excelsior Palace (riva del Madracchio 4), il quale è partner della manifestazione, torna il sesto torneo internazionale di scacchi “International Chess Tournament Starhotels Savoia”. L'evento è stato presentato ieri, 22 dicembre, nel corso di una conferenza stampa. Per il Comune di Trieste è intervenuta l'assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare e dello Sport Elisa Lodi; presente anche il presidente dell’Accademia di Scacchi Trieste, Massimo Varini e il delegato del Coni, Ernesto Mari.

“Il torneo internazionale di scacchi International Chess Tournament Starhotels Savoia è un evento consolidato nel tempo, siamo già alla sesta edizione; ed è in programma dal 27 al 29 dicembre nella nostra città. Ringrazio gli organizzatori per essere riusciti nella non facile organizzazione di un evento di livello internazionale, che vedrà la partecipazione di grandi maestri. L'evento si colloca nella scia di una storica tradizione e in virtù della favorevole ubicazione geografica di Trieste al centro dell'Europa “scacchistica”, facendo da richiamo anche turistico ed aggiungendosi alle altre numerose attività natalizie” ha detto l'assessore allo Sport, Elisa Lodi. La formula weekend è pensata per coloro che abbinano l'attività sportiva all'aspetto turistico nel periodo natalizio. L'evento è rilevante anche in virtù della favorevole ubicazione geografica di Trieste al centro dell'Europa “scacchistica”. Iscrizioni entro il 26 dicembre su www.vesus.org

La manifestazione

Per la presente edizione si attendono Gran Maestri da tutta Italia, Serbia, Croazia, Austria e Slovenia. Nel corso degli anni la manifestazione inoltre ha visto la partecipazione di maestri da Russia, Serbia, Slovenia, Croazia, Slovenia, Austria e Italia, Svizzera, Iran e Albania. L’Albo d’Oro ha visto vincitori nel 2017 il IM Pedrag Bodiroga (Serbia), nel 2018 il Gran Maestro Sinisa Drazic (Serbia), nel 2019 il Gran Maestro Igor Naumkin (Russia), nel 2020 il Gran Maestro Igor Naumkin (Russia) e nel 2022 il giovane triestino Nicolas Perossa. Sarà un torneo open integrale a 5 turni di gioco, sistema di abbinamento Svizzero variante Olandese, spareggi tecnici nell’ordine: Buchholz cut1, Buchholz tot, A.R.O. Cadenza di gioco 90 minuti più 30 secondi di recupero a mossa a partire dalla prima. Obbligo di notazione delle mosse. Iscrizioni entro il 26 dicembre su www.vesus.org

Il Torneo è diviso in due categorie:

Torneo A “Trofeo Hotel Savoia” Elo Fide > 1800

Torneo B “Memorial Rozmann” Elo Fide < 1799

Sono ammessi tutti i giocatori italiani tesserati FSI 2023 e i giocatori stranieri in possesso del FIN (FIDE Identity Number). È possibile tesserarsi in sede di gioco tramite l’Accademia di Scacchi oppure presentare la dichiarazione di tesseramento firmata dal presidente della propria società di appartenenza. Sono previsti premi per i primi cinque classificati assoluti del Torneo A, B e per i primi classificati delle categorie Over 65, Over 55, Femminile, Under 16, Under 10 e Juniores. È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione in contanti anche in sede di gioco il 27 dicembre 2023 con una maggiorazione di 5 euro. Sono previste agevolazioni per i giovani sotto i 16 anni di età mentre per GM e IM l’iscrizione è gratuita. Ai giocatori che volessero soggiornare a Trieste durante i giorni del torneo sono offerte particolari convenzioni (informazioni su www.triestechess.com e all'indirizzo info@triestechess.com). I materiali - scacchi, scacchiere e orologi omologati FIDE - saranno corredati dalla magnifica collezione, gentilmente prestata dalla famiglia Fabris, di scacchi in legno fatti a mano dal mastro pipaio, scacchista triestino recentemente scomparso, Marino Fabris, al quale sarà dedicata una targa in ricordo.

In ricordo di Glauco Rozmann

Oltre a Marino Fabris sarà ricordato anche Glauco Rozmann, vicepresidente e storico socio dell'Accademia di Scacchi recentemente scomparso. In sua memoria è istituito il trofeo Memorial Rozmann, da attribuire al torneo dei giocatori esperti, che saranno premiati dalla moglie e figli. A lui si deve la creazione della nostra Sezione scacchi di Rozzol Melara e ben quattro edizioni del torneo di primavera.