Super saldi a Trieste con “Lo sbaracco”: ecco i negozi che aderiscono

Torna in città "Lo sbaracco", giornata di super saldi con sconti fino all'80 per cento a cui aderiranno una cinquantina di punti vendita nel centro e nelle periferie. L'evento si terrà sabato 3 settembre dalle 10 alle 20. Già l'anno scorso l'iniziativa, realizzata con la collaborazione del Comune di Trieste, Federazione Moda talia -Confcommercio e Confcommercio Friuli Venezia Giulia, è stata organizzata con successo in città, e anche quest'anno i negozi allestiranno mercatini a cielo aperto nelle strade cittadine. Il Comune concederà gratuitamente gli spazi. L'obbiettivo è quello di dare impulso al commercio di svariate tipologie merceologiche: abbigliamento, calzature, accessori, bigiotteire, casalinghi, ottica, giocattoli. I negozi aderenti saranno contrassegnati con una locandina e una bandierina, che i titolari degli esercizi potranno ritirare nell'ufficio Reception della Confcommercio in via Mazzini 22, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

