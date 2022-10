Science+Fiction, regista di Game of Thrones star della XXII edizione

TRIESTE - Dal 1 al 6 novembre il grande cinema di fantascienza torna a Trieste: la 22° edizione del Trieste Science+Fiction Festival porta sul grande schermo le migliori produzioni di genere fantastico, con oltre 50 anteprime cinematografiche mondiali, internazionali e nazionali e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo. Tra gli ospiti più attesi Neil Marshall, acclamato regista di film come "Dog Soldiers", "The Descent - Discesa nelle tenebre" e della serie tv “Il Trono di Spade”, a cui verrà assegnato il prestigioso Premio Asteroide alla carriera in occasione dell’anteprima nazionale del suo ultimo film “The Lair”.

Mostre, workshop e molto altro

In occasione del festival torna anche il Fantastic Film Forum, una serie di eventi dedicati agli operatori professionali del cinema e dell’audiovisivo. Da non perdere i talk di Mondofuturo, il ciclo di incontri per dialogare con i divulgatori e comunicatori della scienza sul mondo di domani che si svolgeranno dal vivo presso il DoubleTree by Hilton Trieste con proiezioni dei documentari nel pomeriggio al Teatro Miela. Mostre, workshop, oltre alla nuova edizione di IVIPRO DAYS 2022, l'appuntamento annuale dedicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale, che si svolgerà nell’ambito del Trieste Science+Fiction l’1 e 2 novembre.

Le parole del direttore Jones

“L’edizione 2022 prevede un ricco programma di fantasy cosmico, che rappresenta un autentico Back to the Superfutures - ha dichiarato Alan Jones, direttore artistico della manifestazione - e che proietta il Trieste Science+Fiction Festival sulla scena mondiale, con opere di fantascienza di grande attualità. Questo era il mio obiettivo, riportare la fantascienza epica, spettacolare, suggestiva e stimolante all’interno del festival". Tra i nuovi film che vedremo sul grande schermo del Trieste Science+Fiction in anteprima nazionale, “The Breach” (Canada, 2022) diretto da Rodrigo Gudiño e prodotto dal musicista Slash, leggendario chitarrista dei Guns N' Roses, con al centro della storia il misterioso caso di un corpo mutilato finito sulle rive del fiume Porcupine.

Alcune anteprime

Tantissime le proposte che arrivano dall’Oriente, tra cui l’anteprima di “Warriors of Future” (Hong Kong, 2022) di Yuen Fai Ng, e “Alienoid” (Corea del Sud, 2022) di Choi Dong-hoon, come anche “Annular eclipse” (Cina, 2021) di Chi Zhang. Torna a Trieste anche il cinema del visionario regista Quentin Dupieux con l’anteprima di "Incredible But True" (Francia/Belgio, 2022). In anteprima al festival il disaster movie “The Impact” (Inghilterra, 2022) di Chris Jones, come anche “The Deal” (Stati Uniti, 2022) di Orsi Nagypál. Infine in anteprima sono previste le proiezioni di “To Exist” (Argentina, 2021) di Gabriel Grieco, e “Pussycake” (Argentina, 2022) di Pablo Parés.