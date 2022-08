Mercatini serali, musica e animazione in una “Servola sotto le stelle”

Dopo la chiusura e la bonifica della Ferriera, l’Amministrazione comunale di Trieste punta a valorizzare e promuovere ulteriormente il popolare rione di Servola offrendo ulteriori occasioni di rilancio sociale ed economico per lo storico e tradizionale borgo a tutto beneficio del territorio. In quest’ottica si colloca l’iniziativa “Servola Sotto le Stelle”, promossa dal Comune in collaborazione con Confcommercio e SDGZ URES Unione regionale economica slovena, che si terrà da pomeriggio a sera di sabato 6 agosto.

Tutti i dettagli è il programma della manifestazione (che anticipa di qualche giorno la festività di San Lorenzo, patrono del Rione) sono stati presentati ieri (mercoledì 3 agosto) nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nella sala giunta del Comune di Trieste, alla quale sono intervenuti l’Amministrazione comunale con la responsabile del l a Promozione economica Kristina Tomic, Roberta Millini per Confcommercio e Mario Debernardi per “Maschere Servolane – Lalo”.

L’iniziativa punta a diventare un appuntamento tradizionale per il rione - anche a sostegno del comparto economico, commerciale e turistico - e vedrà l'apertura straordinaria serale delle attività commerciali e dei pubblici esercizi del rione e dei locali musei, la pedonalizzazione serale del centro del borgo di Servola, con parziale e temporanea chiusura al traffico veicolare privato e pubblico di alcuni assi viari (vedi allegata ordinanza temporanea viabilità) che consentiranno lo svolgersi di iniziative di animazione, intrattenimento e spettacoli viaggianti per bambini.

In particolare sabato 6 agosto, dalle ore 17, a Servola si terrà il “Mercatino dell’artigianato, delle pulci e del riuso”; alle 18.00 inizierà il corteo per il “Battesimo del Carnevale” e alle 20.30 il “Battesimo di Cornelio”. Alle 21, nell’ambito di “Trieste Estate 2022”, nell’area dell’ex Cinema-Teatro di Servola si terrà il concerto esibizione “ Aspettando New York” dell’Associazione musicale folcloristica “Vecia Trieste”. Alle 22 infine in via di Servola concerto dei Maniax con Maxino. Durante l’intera serata, dalle 18 alle 20, nel giardino accanto al palco del teatro, sarà attivo il “Truccabimbi” con intrattenimenti per i bambini.

Da segnalare ancora che il Museo Etnografico di Servola, di via del pane bianco sarà aperto e visitabile fino alle 22.00. Il Museo del Presepio di via dei Giardini sarà aperto e visitabile fino alle ore 21.00 e proporrà visite guidate con laboratori e dimostrazioni di pratiche presepiali. Il Club Triestino Federmodellisti Mitteleuropa di via dei Giardini sarà visitabile fino alle ore 21.00 e proporrà modelli e plastici, anche con all’esterno la riproduzione del circuito della F errovia P arenzana. Sarà visitabile anche la mostra fotografica del Carnevale Servolana allestita presso il Circolo sloveno Ivan Grb e c, il Dom Ukmar e il Circolo Falisca.