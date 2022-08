"Concerti in cattedrale": organisti di fama internazionale a San Giusto

Indirizzo non disponibile

Da quest'anno l'Accademia Organistica Tergestina ha l'onore di organizzare la prestigiosa rassegna della Cattedrale di San Giusto di Trieste, il Settembre Musicale, giunto alla sua 45° edizione. A settembre 2022 saranno quattro gli appuntamenti concertistici nella prestigiosa cornice della Cattedrale di San Giusto di Trieste, più un appuntamento extra alla scoperta dell'organo della Chiesa di San Giovanni.



Il concerto di apertura, lunedì 5 settembre, sarà affidato ad uno dei massimi interpreti nel panorama internazionale, il M° Ben Van Oosten (Paesi Bassi). Il secondo appuntamento, lunedì 12 settembre, sarà tenuto da due organisti ben noti al pubblico cittadino, il M° Wladimir Matesic e il M° Vincenzo Ninci. Lunedì 19, sarà dedicato al prestigioso organo della Cattedrale con una conferenza concerto alla quale seguirà una visita guidata dello strumento; il giorno seguente, un appuntamento extra alla Chiesa di San Giovanni, per scoprire l'organo con una visita guidata. La rassegna si concluderà, come da tradizione, con un concerto della Cappella Civica di Trieste, diretta dal M° Roberto Brisotto, e all'organista titolare della cattedrale di San Giusto, il M° Riccardo Cossi. Per info: www.accademiaorganisticatergestina.it