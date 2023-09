Consumi energetici e mobilità urbana: torna la settimana dedicata alla sostenibilità

TRIESTE - La "Settimana Europea della Mobilità" è un evento irrinunciabile nel calendario di ogni amministrazione cittadina che punta alla sostenibilità. Dal 16 al 27 settembre, anche la città di Trieste non farà eccezione, partecipando con una ricca agenda di appuntamenti. Il programma è stato presentato questa mattina dall’assessore comunale alle Politiche del Territorio Michele Babuder, nel corso di una conferenza stampa.

Il tema

Tema dell’edizione 2023 è “Risparmiamo Energia – Save Energy” per far riflettere sui consumi energetici e in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiore costi per la collettività non solo in termini ambientali. “Il tema scelto per questa edizione mette in luce come la scelta di una mobilità sostenibile possa contribuire considerevolmente non solo nel ridurre il consumo delle risorse a nostra disposizione, ambientali e finanziarie, ma anche a migliorare la vivibilità della nostra città", ha detto l’assessore comunale alle Politiche del Territorio Michele Babuder. Trieste è una città in continua evoluzione, con un aumento delle presenze turistiche e dei flussi di traffico. "Ciò richiede nuovi approcci di trasporto e servizi, dove la mobilità diventa un piacere e non uno stress," ha detto Babuder, evidenziando l'importanza di coinvolgere associazioni no-profit, enti pubblici e società partecipate del Comune per promuovere e contribuire fattivamente a stili di vita più sostenibili. "In questo percorso è fondamentale condividere e illustrare le trasformazioni che Trieste ha vissuto negli ultimi anni," ha concluso Babuder, sottolineando la crescente necessità di incentivi per la mobilità pedonale e l'adozione di soluzioni trasportistiche innovative.Tutti gli appuntamenti in programma mirano a incentivare i cittadini ad adottare soluzioni di mobilità sostenibile, organizzati dal Servizio Mobilità e Traffico del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità del Comune, in collaborazione con altri Dipartimenti e servizi comunali e partner istituzionali (ASUGI, Trieste Trasporti, Regione FVG, Automobile Club Trieste ed altri ancora).

Il programma

Un convegno dal titolo “Save Energy” sarà il fulcro della settimana, previsto per mercoledì 20 settembre presso la Sala Luttazzi del Magazzino 26. Altri eventi comprendono lezioni pratiche di sicurezza stradale, attività di ciclofficina e persino un evento di lettura per i più piccoli a bordo di un bus storico. Lunedì 18, un evento significativo all'Urban Center coinvolgerà diverse associazioni nella promozione di una "lunga vita attiva". Per gli amanti della bicicletta, il 23 settembre sarà la giornata della "Trieste Family Bike", una pedalata non competitiva per le vie del centro. La tradizionale "Rampigada Santa" è invece in programma per il 17 settembre. Per gli studenti delle scuole superiori è prevista per martedì 19 settembre una giornata di approfondimento sulla sicurezza stradale. Per partecipare agli eventi, è possibile iscriversi attraverso i siti web degli organizzatori o contattare direttamente i servizi comunali coinvolti.