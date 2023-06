ShorTS International Film Festival, via alla 24esima edizione

TRIESTE - Comincia a Trieste domani sabato 1 luglio, e andrà avanti fino all'8, la 24esima edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio e diretta da Maurizio di Rienzo.

Otto giorni di programmazione ad ingresso gratuito, per un totale di 136 complementari visioni con ampiezza di generi, stili, presenze, che si snoda attraverso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, con le proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, e di quelli delle tre nuove specifiche articolazioni ShorTS Express, Eco-ShorTS, Italia in ShorTS, e nell'ultima serata il Focus Grecia; il Teatro Miela, che ospita le sezioni Shorter Kids’n’Teens e Campolungo, e le masterclass e gli incontri con i premiati di Cinema del Presente, Prospettiva e Interprete del Presente; la Casa del Cinema, che accoglie invece il workshop CinematicVR; mentre nella Sala Xenia si presentano i corti della sezione ShorTS Virtual Reality e ai panels tematici. Inoltre grazie alla rinnovata collaborazione con la piattaforma MYmovies ONE su cui dalle ore 20 di sabato 1 alle ore 23.59 di domenica 9 luglio, è possibile visionare una selezione di cortometraggi ancora inediti in Italia e scelti fra tutte le sezioni del festival. Scopri il programma integrale su https://www.maremetraggio.com/edizione-2023/programma-2023/

I premi e la giuria

I cortometraggi della sezione Maremetraggio, che concorrono per il Premio Estenergy/Gruppo Hera consistente in 4.000 euro, saranno valutati dalla giuria composta dal brasiliano Leonardo Martinelli (regista vincitore della sezione Maremetraggio nel 2022), l'uruguaiana-francese Valentina Otormin Dall'Oglio (programmatrice di festival) e il greco Yannis Sakaridis (regista e direttore del Drama International Short Film Festival). Altri riconoscimenti previsti: il Premio del pubblico e il Premio Shorts TV votato dalla giuria coordinata da Lorenza Tuan (buyer e produttrice). I lavori della sezione ShorTS Express sono in gara per il Premio del pubblico; gli Eco-ShorTS partecipano al Premio Bazzara Caffè anch'esso votato dal pubblico; e quelli di Italia in ShorTS forte di per il Premio del pubblico e per il Premio AMC (Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo) al miglior montaggio. Inoltre tutti i cortometraggi in anteprima italiana di queste quattro sezioni concorreranno per il Premio MYmovies.it votato dagli spettatori online.