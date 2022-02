Sicurezza informatica per le startup, le Pmi e le grandi aziende: al via il seminario online

Al via un seminario promosso da Urban Center Trieste in collaborazione con AEIT Sezione Friuli Venezia Giulia dal titolo “Sicurezza informatica per le start up, le PMI e le grandi aziende”, che si terrà giovedì' 10 febbraio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, su piattaforma zoom https://zoom.us/j/92005915862. Un'iniziativa che gode del patrocinio di Confindustria Friuli Venezia Giulia - Piccola Industria.

Il continuo incremento nell’utilizzo di attrezzature e tecnologie informatiche sempre più connesse pone in evidenza le problematiche di sicurezza delle stesse nei confronti di attività fraudolente aventi l’obiettivo di acquisire illecitamente i dati o di distruggerli o anche di comprometterne l’utilizzo. Piccole, medie e grandi imprese, enti pubblici e privati, associazioni, e privati cittadini sono tutti ugualmente e continuamente sollecitati.

Le Pmi rientrano tra gli obiettivi che possono essere di interesse per gli attaccanti al pari delle grandi aziende ma diversamente da queste spesso non hanno l’infrastruttura tecnica e umana per fronteggiare le minacce. Al crescere delle problematiche sono cresciuti anche strumenti e metodologie per affrontarle. Grazie all’intervento di qualificati relatori, nel corso del seminario si intende mostrare le problematiche con gli incidenti reali più comuni, inquadrare il tema in una visione di insieme che possa facilitare nella scelta degli strumenti più adatti a farvi fronte, analizzare le metodiche più utili in fase preventiva con i piani di sicurezza aziendali e i possibili percorsi di certificazione, le tutele legali e la formazione del personale.

Info su https://urbancenter.comune.trieste.it/sicurezza-informatica-startup-pmi-10-gen-22/

Iscrizioni su https://aeit.units.it/index.php/sicurezza-informatica-per-le-start-up-e-le-pmi