Lo scrittore Veit Heinichen riceve il sigillo trecentesco e presenta l'ultimo libro

Lo scrittore Veit Heinichen riceve da l Sindaco Dipiazza il Sigillo Trecentesco della Città in occasione della presentazione del suo ultimo romanzo, “Lontani parenti”, un lavoro che segna il ventennale del suo lavoro letterario a Trieste, dove risiede dal 1997. L'evento ha avuto luogo ieri, martedì cinque aprile, al teatro Miela. " Un riconoscimento in segno di stima e amicizia per lo scrittore che ha sempre visto Trieste protagonista del suo lavoro", a detto Dipiazza, mentre Heinichen ha definito Trieste “Una città speciale nel cuore dell’Europa e del Mediterraneo”.

Heinichen finora ha pubblicato 13 libri in undici lingue diverse, divenuti spesso bestseller con premi internazionali e trasformati in parte anche in fiction televisive, come la serie “Commissario Laurenti” per il primo canale tedesco, girata a Trieste. In Italia sono stati pubblicati 11 romanzi col protagonista Proteo Laurenti, più il romanzo "Borderless" e il libro di viaggio e storia culturale e culinaria "Trieste - La città dei venti", scritto insieme alla Chef Ami Scabar.