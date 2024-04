"Silos sotto sgombero", il mondo dell'accoglienza organizza la protesta

TRIESTE - "La Prefettura ha comunicato l'intenzione di uno sgombero definitivo del Silos in tempi brevi", così una nota inviata dal gruppo che ha organizzato gli eventi al Silos del 3 marzo e dell'11 aprile e che, proprio per parlare del presunto sgombero in programma, ha deciso di organizzarne un altro evento pubblico, in largo Città di Santos il 28 aprile alle 18. Il suddetto gruppo, a cui non è stato dato un nome, è composto da persone attive nel mondo dell'accoglienza, alcune delle quali facenti capo a Linea d'Ombra e No Name Kitchen. "Ancora una volta - spiegano -, l'unica "soluzione" a cui le istituzioni nazionali e triestine riescono a pensare è l'uso della forza. Negli ultimi anni il campo scout di Campo Sacro, scelto come destinazione per le persone sotto sgombero, aveva 250 posti, numero insufficiente ad accogliere le persone richiedenti asilo, per non parlare di quelle in transito".

La prefettura conferma a Trieste Prima che "sono in corso iniziative finalizzate ad accogliere i richiedenti asilo che attualmente si trovano nel Silos ed alla successiva chiusura dell'accesso allo stesso" ma "non è ancora certa la tempistica". Gli enti e le associazioni che si interfacciano con la prefettura sono stati informati di questo programma in una riunione lo scorso 10 aprile.

Nel comunicato sull'evento del 28 maggio si comunica forte dissenso per il programma prefettizio: "Uno sgombero comporta sempre violenza - sostiene il gruppo di operatori dell'accoglienza - la prefettura dice di voler salvare chi vive nel Silos, in realtà il chiaro obiettivo è nascondere sotto il tappeto un supposto problema di decoro, oltre che politico e mediatico. Per questo motivo, faremo in modo di essere presenti nel giorno dello sgombero, per prevenire o documentare gli abusi che potrebbero verificarsi".

Nella nota viene poi sostenuto che "nonostante le condizioni di vita al suo interno siano terribili, chiudere uno spazio grande e libero come il Silos senza aprirne uno alternativo non è certo una soluzione, anzi. Il Silos è, tanto per chi transita quanto per chi richiede asilo, l'opzione migliore dove vivere e le persone non lo considerano solo come un dormitorio, ma anche come un luogo dove socializzare, giocare, cucinare e rilassarsi senza dover subire limitazioni per svolgere tali attività" e che "Con gli arrivi in aumento come ogni primavera, queste centinaia di persone dove potranno trovare riparo, se non nel Silos? L'alternativa sarebbe che Prefettura e Comune aprissero nuovi spazi di bassa soglia, come il dormitorio di via Gioia, che la città chiede da quasi due anni".