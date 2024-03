"Solidarity not charity", l'invito di Linea d'Ombra al Silos

TRIESTE - Domani l'associazione Linea d'Ombra invita tutti al Silos per una giornata di sostegno all'insegna del motto "Solidarity not charity". "Vogliamo mettere in pratica solidarietà - così il testo dell'invito - non portando e distribuendo beni materiali, ma curando e dimostrando supporto attraverso socialità, condivisione di storie ed esperienze, giocando, cucinando e parlando insieme". Sono previste dalle 12 in poi diverse attività, dalle lezioni di urdu, pashto e bengali,alle partite di scacchi e di cricket. Il tutto condito con pasti e bevande tipiche. "La comunità del Silos, nonostante le difficili condizioni di vita, è una delle più accoglienti della città. Sarà un'occasione per passare del tempo insieme e conoscere persone intrappolate in una situazione assurda, che va aanti da anni soprattutto a causa di negligenza, inazione e ostilità delle istituzioni locali e nazionali". In caso di maltempo, l'evento solidale si terrà domenica 3 marzo.