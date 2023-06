La Sinagoga apre al pubblico con un concerto gratuito di canti ebraici

TRIESTE - La Sinagoga di Trieste apre a tutti per un evento di musica ebraica con due tenori di fama internazionale. L'appuntamento è per domenica 2 luglio alle 18.30 alla Sinagoga di via San Francesco (con entrata da via Donizetti), per lo spettacolo “I due cantori. Canti sinagogali ed ebraici della tradizione e contemporanei”, che vede protagonisti due artisti internazionali di primo piano del canto tenorile ebraico, tradizionale ma non solo: Shmuel Barzilai e David (Dudu) Fisher.

Le voci dei due celebri cantori, eccezionalmente a Trieste, saranno accompagnate dal pianoforte (Alexander Dror), dal sassofono e dal flauto (Noah Rosenzweig) e proporranno alcuni dei brani più rinomati e apprezzati del repertorio musicale tradizionale ebraico, senza trascurare di includere nella scaletta brani contemporanei e più innovativi.

Il concerto è aperto alla città, con accesso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, ed è organizzato dalla Comunità Ebraica di Trieste e dal Museo Ebraico Carlo e Vera Wagner, con il sostegno di Piazza Vittorio Veneto Investments srl. Una celebrazione festosa della ricca cultura musicale ebraica, che ben si affianca al calendario musicale del festival “Erev/Laila” (15-22 giugno) promosso dall’Associazione Musica Libera in collaborazione con il Museo Ebraico Carlo e Vera Wagner, la Comunità Ebraica di Trieste e il Festival Viktor Ullmann.

Piazza Vittorio Veneto Investments srl, realtà che fa capo a un gruppo di imprenditori austriaci, attiva nella progettazione di nuove soluzioni turistiche e residenziali, ha deciso di sostenere il progetto perché ne ha colto il prezioso potenziale di sviluppare i legami tra una comunità storica del capoluogo e tutte le altre e perchè crede fermamente nell’importanza di contribuire allo sviluppo della città anche attraverso iniziative culturali di respiro internazionale, capaci di vivacizzare il territorio.

Gli artisti

Shmuel Barzilai è capo cantore della Comunità Ebraica di Vienna, è nato a Gerusalemme in una famiglia di musicisti e ha alle spalle una prestigiosa carriera come cantore, con esibizioni nelle sale da concerto più importanti del mondo. Ha ricevuto inoltre importanti riconoscimenti, tra cui il "Golden Badge of Honour" per i suoi servizi alla Repubblica d'Austria e alla città di Vienna. Il suo repertorio comprende diverse forme di musica ebraica, inclusa la musica cantorale liturgica, il klezmer e le arie d'opera.

David (Dudu) Fisher, nato a Petah Tiqwa (Israele), è un famoso cantore e attore teatrale, noto in particolare per la sua interpretazione di Jean Valjean nel musical Les Misérables portata sui palcoscenici di Broadway e del West End londinese, e conta nel suo curriculum ruoli di primo piano in musical di primo piano quali Il Fantasma dell'Opera e Il Violinista sul Tetto. Fisher oggi affianca la carriera di cantore, riconosciuto per le sue esibizioni di melodie ebraiche, yiddish e internazionali, con oltre 50 album all’attivo ed esibizioni davanti a leader mondiali come Bill Clinton e Barak Obama e la regina Elisabetta II.

L’accesso alla Sinagoga sarà consentito esclusivamente con abbigliamento consono (capo coperto e pantaloni lunghi per i signori; ginocchia, addome e spalle coperte per le signore; e, per tutti, calzature appropriate). Non sarà consentito effettuare fotografie o registrazioni audio e/o video durante il concerto.