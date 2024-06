In baia di Sistiana ritorna “Collio & the beach”, in collaborazione con il consorzio tutela vini Collio

Un fine settimana dedicato al buon vino nel Comune di Duino Aurisina. Venerdì 28 giugno, mentre al Castello di Duino andrà in scena la Vitosvska, al Base Experience in Baia di Sistiana si festeggerà il 60esimo compleanno del Consorzio Tutela Vini Collio. Sulla terrazza a mare, dal tramonto (ore 19.00) fino a notte fonda, sarà proposta una degustazione dei migliori vini del Collio in un percorso enogastronomico a base di alcuni prodotti tipici del territorio regionale, accompagnato dal dj set by Alessio Bagordo.

Durante la nuova edizione dell’evento “Collio & The Beach”- ormai una tradizione in Baia di Sistiana – si potrà degustare una selezione tra i migliori vini bianchi, dalla ribolla gialla al pinot grigio, dal friulano al Collio Bianco, senza dimenticare i rossi, cabernet franc e sauvignon, merlot e pinot nero. I vini saranno accompagnati da Frico & Grill Gourmet by Gastronomica Cecchini, prosciutto 24 mesi leggermente affumicato dell’Azienda Agricola D'Osvaldo, formaggio Il Nestri bio (stagionatura 2 mesi), formaggio Il Vecchio Zoff bio (stagionatura da 6 a 9 mesi) e formaggi biologici della Fattoria Zoff. E per concludere l’esperienza enogastronomica, il caffè by Torrefazione Goriziana Caffè.



Prevendite ticket disponibili online:

https://www.ticketsms.it/event/Collio-E-The-Beach-Base-Sistiana-2024-06-28



Per gli appassionati della musica italiana, sempre venerdì 28 giugno (dalle 23.00 alle 04.00), è atteso in discoteca al Base Michelangelo, un artista che si è affermato negli ultimi anni come uno tra i più talentuosi ed eclettici producer del panorama nazionale. L’incredibile successo delle sue produzioni lo porta in pochi anni a collaborare con alcuni tra i più importanti cantanti del panorama nazionale contemporaneo: Blanco, Geolier, Shiva, Marracash, Fedez, Madame, Ariete, Rkomi, Sfera Ebbasta e molti altri.



Sabato 29 giugno, serata dedicata a un’esplosione di bellezza: in baia di Sistiana si ballerà dalle 23.00 alle 04.00 con la musica di Stefy De Cicco. La Top Djane ha avuto collaborazioni con i più famosi dj del mondo: "Day' N 'Nite" con Martin Jensen, (100 milioni di stream su spotify ), "Kids" con Kshmr & Mkla ha raggiunto (100 milioni di stream su spotify ),"4 to the floor" con HUGEL & Hugo Cantarra (20 milioni di stream su Spotify), "Te Boté" con Alok (30 milioni di stream su spotify), "Superstar " (30 milioni di stream su spotify) e disco d’oro in Francia.